Fabrizio Corona a tu per tu con Andrea Agnelli, l’incontro che non t’aspetti tra le vie di Torino: «Presidente gobbo!» – Il video

L'ex fotografo dei vip, sotto la Mole per portare in scena il suo spettacolo «Gurulandia a teatro», s'imbatte nell'ex presidente della Juve. La sorpresa reciproca

Chi si vede. Fabrizio Corona è a Torino, dove staserà porta per la prima volta in scena il suo spettacolo «Gurulandia a teatro», versione per il palcoscenico del podcast «Gurulandia». Un altro modo per l’ex paparazzo dei vip di intrattenere il suo pubblico con scoop e indiscrezioni su personaggi famosi del mondo dello spettacolo e non solo – così fa con successo e polemiche da diverse settimane col suo «Falsissimo». Ebbene, bighellonando sotto la Mole Corona s’è imbattuto in un altro personaggio molto discusso, ma per altre ragioni: l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. Vedendolo uscire da un palazzo del centro, Corona non s’è voluto far scappare l’occasione, e ha provato ad attrarre l’attenzione di Agnelli a modo suo. «Ma c’è un presidente gobbo lì», ripete due volte, poi alza la voce e lo chiama: «Presidente, presidente!». A quel punto Agnelli non può più far finta di nulla, si ferma un attimo e gli fa un cenno di saluto. Non è chiaro se si renda conto di chi ha di fronte visto il look “mimetico” di Corona – giubbotto, berretto, occhiali e auricolari. Fatto sta che dopo pochi istanti si volta e si allontana. E l’ex fotografo se la ride… Avrà qualcosa in serbo anche per lui?