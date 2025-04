Taranto, rissa fuori dalla chiesa all’asta per portare la statua della Madonna: spintoni, legnate e spunta anche una pistola

La lite scoppiata tra due gruppi di fedeli davanti alla chiesa di San Domenico Maggiore

Doveva essere un momento di fede e raccoglimento, ma si è trasformato in una scena da far west. Domenica sera, davanti alla chiesa di San Domenico Maggiore di Taranto, è scoppiata una violenta lite tra due gruppi di fedeli durante le tradizionali aste per l’assegnazione delle Sdanghe, le strutture di legno che sorreggono la statua della Beata Vergine Addolorata, portata in processione durante la Settimana Santa. Secondo le testimonianze, la tensione è esplosa nel corso dell’asta, un evento sentito e partecipato che ogni anno vede i devoti offrire somme di denaro per ottenere il privilegio di portare la statua durante i riti pasquali.

La lite tra spintoni e legnate

Ma questa volta la competizione è degenerata: dalle parole si è passati ai fatti, con spintoni, bastonate e, secondo quanto ricostruisce Taranto Today, persino l’esibizione di un’arma da fuoco. Nessuno dei protagonisti della lite, tuttavia, ha voluto ricorrere alle cure mediche o sporgere denuncia, forse nel tentativo di evitare ulteriori complicazioni.