Miracolo: in 12 ore Gualtieri fa pulire l’opera per Alcide De Gasperi. Grazie al video di Open e alla mano che ci ha dato Walter Veltroni

Una squadra di pronto intervento del comune di Roma ha rimesso a posto l’installazione della scultrice Maria Dompè dedicata allo statista che fu fra i padri dell’Europa. Dopo lungo tempo di incuria, tornata presentabile l’opera che sorge a due passi dal colonnato di San Pietro

Avendo ben presente i tempi di reazione del comune di Roma si tratta di un mezzo miracolo, quasi augurale per l’inizio del pontificato di Leone XIV. A poche ore dalla pubblicazione del video di open.online sullo sconcertante degrado in cui versava l’installazione della scultrice Maria Dompè in memoria di Alcide De Gasperi, il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha inviato una squadra di pronto intervento che ha ripulito l’opera e i danni che aveva subito, rendendola presentabile anche alle migliaia di pellegrini che le passeranno a fianco nel week end andando in San Pietro alla messa di intronizzazione del nuovo pontefice.

L’indignazione suscitata dalle immagini e l’intervento dell’ex sindaco Walter Veltroni e di altri esponenti politici

Il video pubblicato su Open il 15 maggio aveva interessato molti esponenti politici a cui era cara la memoria di De Gasperi, che hanno espresso il loro sconcerto per l’incuria e che, come il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e gli onorevoli Paolo Alli e Lollo Malagola, che siedono nella Fondazione De Gasperi, hanno fatto pressing per fare finire lo scempio. Ma soprattutto quelle immagini hanno colpito l’ex sindaco della capitale, Walter Veltroni, che nel 2004 volle affidare alla Dompè la realizzazione di quella installazione proprio nell’occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa del leader democristiano tra i padri fondatori dell’Europa. Veltroni subito ci ha scritto dispiaciuto da quel che aveva visto: «Che peccato! Provo a segnalarlo a qualcuno…». Cosa che ha fatto subito dopo. E Gualtieri un po’ per l’indignazione suscitata dal video, un po’ per l’intervento di Veltroni, questa volta non si è fatto pregare ed è corso subito ai ripari. L’installazione è stata anche cintata per evitare che i passanti ora portino sopra il prato (che simboleggiava la terra natia di De Gasperi, il Trentino) i propri cani a fare i bisogni come purtroppo è accaduto in passato.