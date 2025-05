Superenalotto, centrato il 6 da 35 milioni di euro. Vinto anche un 5+1: la combinazione vincente

Le due giocate di appena 5 euro in provincia di Brescia e a Cantù

È stata giocata a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, la schedina che ha centrato un 6 al Superenalotto che vale 35 milioni e 415 mila euro. La giocata è stata fatta nella Tabaccheria Bocchio Eleonora, in via Durighello a Desenzano. Il fortunato giocatore ha vinto con una schedina a 5 pannelli. Con la vincita di stasera, la fortuna torna a visitare il lago di Garda dopo alcuni mesi: il 15 ottobre dello scorso anno la schedina vincente venne giocata a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il montepremi era stato di 89,2 milioni di euro.

Il 5+1 a Cantù

Centrato anche il 5+1 da 511.692,48 euro. Questa giocata vincente è stata fatta a Cantù, in provincia di Como. La fortuna è passata stavolta dal Tabacchi di Castelli Alessandro in Largo Adua. Anche in questo caso è stata giocata una schedina a 5 pannelli.

La combinazione vincente del 22 maggio

Di seguito la combinazione vincente: 2, 19, 23, 46, 49, 72. Numero Jolly: 71. Numero SuperStar: 88. Il jackpot del prossimo concorso ripartirà da 4,2 milioni.

Dal 1997 vinti 5 miliardi di euro

In totale sono 134 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del Superenalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Circa 7 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: come riporta Agipronews, è l’effetto della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Il montepremi più ricco

Il montepremi più alto di sempre del Superenalotto resta quello del 2023, quando vennero vinti 371 milioni di euro con un sistema a 90 quote. Sul secondo gradino del podio ci sono i 209 milioni di euro vinti nell’estate del 2019 a Lodi, seguiti dai 177 milioni del jackpot di ottobre 2010, centrato anche in quell’occasione con un sistema a 70 quote.



Le regioni con più vincite

Nella classifica delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 19 sestine vincenti, seguita dal Lazio con 17. Alle sue spalle l’Emilia-Romagna con 13 e, infine, il Veneto con 10 insieme con la Puglia. L’anno dei record per il Superenalotto è stato il 2023 con vincite totali per 1,4 miliardi di euro e quattro jackpot centrati, tra cui proprio quello supermilionario da 371 milioni.