Antonio Filosa è il manager delle donne: così il nuovo Ad di Stellantis ha spinto sei dirigenti nella top 100 dell’automotive Usa

Poco più di una settimana fa, il nuovo Ceo del gruppo esultava per il premio conferito a sei colleghe manager: «È un onore poter lavorare al loro fianco»

Per la poltrona più prestigiosa del gruppo Stellantis, la scelta è ricaduta ancora una volta su un uomo: Antonio Filosa, napoletano, classe 1973. Il nuovo amministratore delegato è un manager di lungo corso del colosso automotive, che ha dimostrato di saper scalare rapidamente le gerarchie aziendali. Ma durante la sua esperienza come Chief Operating Officer per le Americhe, Filosa ha contribuito anche a creare un team di vertice sempre più al femminile. Al punto che sono ben sei le manager di Stellantis premiate quest’anno nella classifica Automotive News 100 Leading Women, l’elenco delle 100 donne più influenti dell’automotive in Nord America.

Le manager di Stellantis premiate

«Le donne Stellantis riconosciute in questo illustre elenco sono vere leader nei loro campi, agiscono con integrità esemplare e rappresentano modelli di ruolo per la prossima generazione di leader. È un onore e un privilegio lavorare al loro fianco», diceva Filosa appena dieci giorni fa, quando la sua nomina a nuovo amministratore di Stellantis non era stata ancora ufficializzata. Le manager del colosso dell’automotive premiate per il 2025 sono: Chris Feuell (ad di Chrysler e responsabile di Alfa Romeo in Nord America), Barbara Pilarski (vicepresidente con delega a Sviluppo aziendale, Lavoro e Americhe), Teresa Thiele (vicepresidente con delega a Programmi di approvvigionamento globali), Linda Trbizan (vicepresidente con delega a Operazioni contabili di gruppo, Servizi condivisi e Trasformazione finanziaria), Tara Vatcher (vicepresidente con delega a Sviluppo di sistemi e piattaforme software) e Marlo Vitous (vicepresidente con delega ad Approvvigionamento e qualità dei fornitori, Nord America).

Il gender gap nel settore dell’auto

Il settore dell’auto è tradizionalmente uno dei più sbilanciati in termini di rappresentanza femminile ai vertici. Tra i grandi marchi, le donne sono sostanzialmente assenti dalle posizioni apicali e di comando. Tra le poche eccezioni ci sono Mary Barra, ad di General Motors dal 2014, e Chris Feuell, ad di Chrysler e tra le donne con cui Antonio Filosa più ha lavorato a stretto contatto negli ultimi anni. Prima della nomina a nuovo amministratore delegato, il manager napoletano classe 1973 ha portato Stellantis a primeggiare nelle vendite in Brasile e Argentina, per poi passare a dirigere il marchio Jeep. E chissà se in mezzo ai problemi con la transizione verso l’elettrico e una produzione in vistoso calo – perlomeno in Europa – non siano proprio le donne manager di cui si è circondato a dargli una mano per risollevare le sorti del gruppo Stellantis.

Nella foto di copertina, da sinistra: Teresa Thiele, Marlo Vitous, Chris Feuell, Tara Vatcher, Barbara Pilarski. Assente nella foto: Linda Trbizan