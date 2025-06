Fuorigioco con l’Ai e immagini Var visibili a tutti: tutte le novità Fifa per il nuovo Mondiale per Club

Il nuovo Mondiale per Club negli USA introdurrà importanti innovazioni tecnologiche: VAR visibile anche ai tifosi, fuorigioco gestito da AI, arbitri con bodycam e sostituzioni via tablet. Obiettivo: più trasparenza, velocità e spettacolo

Intelligenza artificale, Var sui maxi schermi e bodycam per il direttore di gara: sarà un Mondiale per Club tutto nuovo, quello che prenderà il via tra una settimana precisa negli Stati Uniti. Un format mai visto, e mai così ricco di squadre, darà la possibilità alla Fifa di introdurre sul campo una lunga serie di innovazioni tecnologiche e di regolamento. Con l’obiettivo di rendere lo spettacolo della palla rotonda ancora più godibile, rapido ed emozionante. Ma, allo stesso tempo, andando incontro a richieste che le tifoserie di molti campionati mondiali da anni richiedono in nome della trasparenza delle decisioni arbitrali.

Le immagini Var in tutto lo stadio

È il caso, per esempio, delle immagini del Video assistant referee (volgarmente noto come Var), che per la prima volta saranno trasmesse in contemporanea sul piccolo visore a bordocampo per la terna arbitrale e sui maxi schermi nello stadio. In questo modo, ai tifosi sarà data la possibilità di guardare con i loro stessi occhi le stesse identiche immagini che la Var room proporrà da analizzare all’arbitro: «Porterà una maggiore trasparenza». Un elemento che, come per molte altre innovazioni progressivamente introdotte nel calcio, altri sport come il rugby sfruttano già da diversi anni. Ancora non sarà reso pubblico, ad esempio, il dialogo che gli arbitri potranno intrattenere con la sala Var.

Il fuorigioco semi-automatico e l’aiutino dell’intelligenza artificiale

Altra innovazione, forse a metà, è il potenziamento del fuorigioco semi-automatico, su cui evidentemente la Federazione internazionale calcistica non ha intenzione di fare retromarcia. L’obiettivo, ha dichiarato la Fifa in un comunicato ufficiale, è quello di rendere «più veloce possibile il processo decisionale sulle situazioni di fuorigioco». Il sistema sarà dunque il medesimo: telecamere piazzate in punti strategici del tetto dello stadio con tecnologia «occhio di falco» e un microchip nel pallone che invia dati 500 volte al secondo. Dal 14 giugno, però, tutte queste informazioni saranno rielaborate alla velocità della luce grazie a un software di intelligenza artificiale, che registrerà di istante in istante la posizione di ogni giocatore e del pallone. E potrà inviare automaticamente avvisi in tempo reale ai direttori di gara in caso di fuorigioco evidente. Se sarà, invece, questione di millimetri, la terna arbitrale è probabile che prenderà tutte le precauzioni del caso affidandosi anche all’occhio degli addetti al Var.

Le bodycam per gli arbitri e le sostituzioni dai tablet

Le innovazioni non sono finite qui. Le sostituzioni saranno comunicate dalle panchine al quarto uomo non più tramite i tradizionali foglietti ma cliccando su un apposito tablet, che velocizzerà e faciliterà il processo restituendo una «chiara panoramica delle sostituzioni rimanenti». Al contempo, tutti i direttori di gara sarano dotati di una bodycam. L’obiettivo, in accordo con l’emittente esclusiva DAZN, sarà quello di produrre «immagini live» dando agli utenti la possibilità di vedere le azioni dalla prospettiva dell’arbitro e «migliorando l’esperienza delle persone che seguono le partite».