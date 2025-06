«Non me ne frega se chiedono la linea», lo sfogo sulla Rai di Silvio Baldini col Pescara in B: «Nazionale in crisi? Non sanno cos’è il tricolore» – Il video

L'allenatore senza freni dopo la finale di Lega Pro vinta contro la Ternana. L'attacco ai «lestofanti del calcio». E la sua versione su perché la Nazionale di Spalletti è in crisi

Silvio Baldini ha riportato il Pescara in serie B, dopo quattro anni di purgatorio in Lega Pro. Gli abruzzesi hanno strappato la promozione al Ternana solo dopo i rigori, alla termine di una finale tiratissima. Finché non è arrivato il microfono di Rai Sport davanti al volto stremato dell’allenatore del Pescara. Un’occasione per lui irripetibile di togliersi macigni dalle scarpe.

Lo sfogo di Baldini sulla Rai

Nell’intervista mandata in onda anche su Rai2, Baldini si sfoga contro tutto e tutti, dopo una stagione passata di fatto controcorrente: «Un grazie ai sapientoni che invitavano il presidente a disfarsi di me perché sono una testa di c…o e non so gestire un gruppo. È una vittoria contro queste persone che rappresentano la cattiveria e il male del calcio».

La versione di Baldini sulla crisi della Nazionale di Spalletti

Baldini aveva messo in chiaro che, una volta iniziato a sfogarsi, non si sarebbe fermato facilmente. E così è stato, visto che l’allenatore è passato a dire la sua sulla crisi della Nazionale: «Se l’Italia ha perso 3-0 contro la Norvegia il problema non è Spalletti, il problema è che creano una generazione di persone che non sanno più cos’è la bandiera italiana, cosa vuol dire indossare la maglia azzurra. La Nazionale vera è quella dell’82».

I lestofanti del calcio e i veri eroi

Baldini si mette a elencare tutta la formazione dell’Italia campione del Mondo dell’82. Ma la regia della Rai reclamava la linea al giornalista in campo. Lui ha cercato di farlo capire a Baldini, che non ha sentito ragioni: «Non me ne frega, quelli sono stati eroi. Quello era il calcio, quelle erano persone. Se i nostri dirigenti non capiscono queste cose andranno sempre avanti i lestofanti».