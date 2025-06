Giorgia Meloni imbarca la Cisl direttamente nel governo: l’ex leader Luigi Sbarra prende la delega di Fitto

L'ex sindacalista entrerà nel governo da «indipendente». La mossa di Giorgia Meloni sul mondo sindacale italiano. Secondo il Foglio è la fine della cosiddetta «triplice» tra Cgil, Cisl e Uil

L’ex segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sarà nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. Una mossa piuttosto clamorosa di Giorgia Meloni, che ha proposto il sindacalista ad appena quattro giorni dal referendum perso da Cgil (e Uil). L’intenzione è quella di affidare a Sbarra, che da poco ha passato il ruolo di segretario generale a Daniela Fumarola, la delega al Sud, lasciata a Palazzo Chigi da Raffaele Fitto dopo la nomina a vicepresidente della Commissione europea.

La nomina di Sbarra spacca Cgil, Cisl e Uil

Meloni, viene riferito, ha sentito il Consiglio dei ministri in merito, appunto, all’intenzione di proporre la nomina al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con l’ok del Capo dello Stato, Sbarra entrerebbe nella compagine di governo come «indipendente». Una nomina, quella di Meloni, che rischia di spaccare la triplice, composta da Cgil, Cisl e Uil. E che disegna totalmente la geografia dei sindacati in Italia. Il feeling fra i due era noto e ha avuto anche punte di visibilità all’ultimo evento di Sbarra come segretario della Cisl alla presenza della premier. Un’intesa che aveva fatto pensare a un futuro del sindacalista, una volta in pensione, proprio con Fratelli d’Italia. Si parlava di una sua candidatura come punto di riferimento di un’area centrista nel partito della Fiamma. Ma tutto ha avuto un’accelerazione e nuovi scenari si potrebbero aprire. Il sindacato cattolico vanta circa 400mila iscritti e parla a un mondo, quello dei pensionati, ben posizionato al centro.