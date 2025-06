The Social Network avrà un sequel: dal regista a chi intepreterà Zuckerberg, cosa si sa finora

Lo sceneggiatore Aaron Sorkin, che dirigerà il nuovo film, pare si sia convinto a lavorare ad un sequel dopo gli eventi del 6 gennaio 2020, quando il Campidoglio degli Stati Uniti fu attaccato dai sostenitori di Donald Trump

Sono anni che il pubblico lo richiede e sono anni che si ipotizza. Ora, però, secondo Deadline finalmente è arrivata la svolta: The Social Network, film del 2010 diretto da David Fincher che racconta la nascita di Facebook, quindi del concetto di social network, avrà un sequel. Il film, che a quanto pare aspetterebbe solo l’approvazione definitiva per il via ai lavori, passerebbe nelle mani di Aaron Sorkin, uno dei più importanti sceneggiatori della Hollywood dei tempi d’oro, colui il quale adattò nel 2010 per il grande schermo il libro di Ben Mezrich Miliardari per caso – L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento. Sempre secondo le fonti di Deadline stavolta la storia ruoterà attorno ai The Facebook Files di Jeff Horowitz del Wall Street Journal, una serie di articoli esplosivi pubblicati nell’ottobre 2021 che denunciavano il funzionamento interno del più grande social network del mondo e i molteplici danni da esso causati.

L’idea per il sequel dopo l’attacco al Campidoglio

Che The Social Network richiamasse un sequel lo hanno pensato tutti fin da subito, di certo da quando l’influenza dei social nelle nostre vite, sotto ogni aspetto, è stata certificata. Aaron Sorkin, come ha dichiarato in un’intervista, si sarebbe però definitivamente convinto solo dopo gli eventi del 6 gennaio 2020, quando il Campidoglio degli Stati Uniti fu attaccato dai sostenitori di Donald Trump, atto in cui secondo lui Facebook avrebbe avuto un ruolo ben definito. Ma le fonti assicurano: non sarà un film che si concentrerà solo sulle elezioni del 2020, ma anche sull’effetto di Facebook sugli adolescenti, sui preadolescenti, sulla violenza e sui paesi al di fuori degli Stati Uniti. Ora pare che il prossimo passo sia la ricerca del cast e chiaramente in molti si chiedono se sarà di nuovo Jesse Eisenberg ad interpretare Mark Zuckerberg, cosa che molti danno per probabile dato che l’attore lanciò da quel film definitivamente la sua carriera ottenendo anche una nomination agli Oscar. Ma non si sa se lui e Sorkin abbiano già preso contatto per il progetto. A proposito di Oscar, l’eredità del sequel è importante, il film di Fincher infatti ottenne ben otto candidature, portando a casa tre statuette: quella per la miglior sceneggiatura non originale, quella per la miglior colonna sonora e quella per il miglior montaggio.