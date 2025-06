Maxi incendio in una pineta nel Casertano raggiunge uno stabilimento balneare: la fuga dei bagnanti per sfuggire alle fiamme – I video

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con l'unità della protezione civile, impegnate nel contenere il rogo e impedire che raggiungesse le abitazioni estive

Una giornata di relax al mare si è trasformata in un incubo a Baia Domizia, località balneare sul litorale casertano, dove un violento incendio è divampato nel pomeriggio in una pineta a ridosso della spiaggia. Le fiamme sono poi state alimentate dal vento e dalla vegetazione secca e hanno raggiunto uno stabilimento balneare, generando una colonna di fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza. Il panico si è diffuso in pochi minuti tra i bagnanti, che si sono riversati sulla spiaggia in cerca di sicurezza, mentre le fiamme avanzavano tra gli alberi. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con l’unità della protezione civile, impegnate a lungo nel contenere il rogo e impedire che raggiungesse le abitazioni estive presenti nella zona boschiva.

Il bosco devastato dopo l’incendio

Fortunatamente, non si sono registrati morti né feriti. Qualche ora dopo l’incendio, l’associazione locale Generazione Aurunca, che ha diffuso i video dell’incidente sui social, ha fatto sapere che «il pericolo sembra, ormai, essere stato arginato dal massiccio intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell’Ordine». E che è «possibile uscire da Baia Domizia sud proseguendo per la seconda uscita poiché ancora è bloccata la prima uscita (la rotonda)». In un video successivo, si vedono i boschi della zona devastati dalle fiamme.