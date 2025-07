Orbán sulla sfiducia a von der Leyen: «È tempo di andar via». E per farlo usa la copertina del Time

Le parole del primo ministro ungherese su X che imitano, in realtà, un vecchio post del Partito Popolare europeo. Ecco cosa succede in vista del voto di sfiducia alla presidente della Commissione europea

«Time to go». È tempo di andar via. Queste le parole del primo ministro ungherese Viktor Orbán, diffuse su X, rivolte alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia all’esecutivo Ue su cui si pronuncerà domani il Parlamento europeo in plenaria a Strasburgo. Il premier ha diffuso via social una foto che ricorda la celebre copertina del Time in cui si mostrava l’uscita di scena del presidente americano Joe Biden, con von der Leyen che si avvia verso l’uscita.

'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden's debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n — TIME (@TIME) June 28, 2024

La provocazione del PPE

L’idea di non è originale. Si tratta in realtà di una replica di un post del Partito Popolare Europeo (PPE), che nel 2024 fece una card su Facebook, con una foto del primo Ministro ungherese che esce dallo sfondo rosso, accompagnato dalla didascalia «È ora di andare». E infine: «È ora di riavvicinare l’Ungheria all’Europa e darle la possibilità di riprendersi dalle conseguenze di una leadership inadeguata».

L’esito per la maggioranza Ursula

Salvo sorprese la mozione di sfiducia verso la presidente della Commissione europea calendarizzata per giovedì al Parlamento europeo non passerà. La «maggioranza Ursula», con popolari, socialisti e liberali più i verdi voterà contro. Anche se, spiegava ieri il Corriere, fonti dell’S&D hanno fatto trapelare di stare valutando l’astensione e che «il loro sostegno non è garantito».