Claudio Ranieri citato alla laurea ad honorem, perché Sergio Pizzorno dei Kasabian ha parlato di «Dilly ding, dilly dong» – Il video

La storica frase con cui l'allenatore romano festeggiava la qualificazione in Champions del suo Leicester è finita nel discorso di ringraziamento del frontman della banda inglese con origini italiane. Il discorso diventato virale in cui ha infilato anche Pier Paolo Pasolini

Il frontman dei Kasabian ha ricevuto una laurea honoris causa dall’Università di Leicester, citando nel suo discorso sia Claudio Ranieri che Pier Paolo Pasolini. Sergio Pizzorno, musicista e tra i fondatori della celebre band inglese nel 1997, è salito sul palco dell’ateneo con un messaggio motivazionale rivolto ai giovani laureandi. «Finalmente il Sergery ha un dottore! Per uno che non si adattava al sistema educativo questo è abbastanza incredibile e un po’ surreale», ha scritto sui social, mostrando tutta la sua sorpresa per il riconoscimento accademico.

Il discorso di Pizzorno che cita Ranieri e Pasolini

Nel suo discorso, il musicista ha voluto ringraziare le persone più care: i figli e la moglie, al suo fianco da quando avevano appena 16 anni. Ma la parte più curiosa è arrivata quando ha citato due figure apparentemente lontane tra loro: l’ex allenatore del Leicester Claudio Ranieri con il suo iconico «dilly ding, dilly dong» e il poeta Pier Paolo Pasolini, «in onore alle mie origini italiane», Pizzorno ha infatti origini genovesi. Il suo messaggio finale è stato un incoraggiamento a tutti i «diversi»: «A chiunque si sia mai sentito troppo creativo, troppo caotico o semplicemente troppo per il sistema: continua a camminare. Credi nel tuo cervello anche se colora fuori dalle righe. A quanto pare, è lì che succedono tutte le cose interessanti».