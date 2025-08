Classifica Formula 1 2025 aggiornata: chi è in testa al mondiale piloti e costruttori

Alla viglia della pausa estiva le classifiche della Formula 1 sono dominate dalla McLaren e dai due piloti Oscar Piastri e Lando Norris. Dietro regna l'equilibrio tra Ferrari, Mercedes e Red Bull

Appena superato il giro di boa della stagione 2025, la classifica di Formula 1 ha un padrone indiscusso e, al momento, inattaccabile. La McLaren arriva all’ultima gara in Ungheria prima della pausa estiva con un vantaggio di 268 punti sulla scuderia più vicina, la Ferrari, e anche la classifica piloti è appannaggio del duo di Woking: primo l’australiano Oscar Piastri, secondo l’inglese Lando Norris. Il team inglese, guidato dall’ex ingegnere Ferrari Andrea Stella, ha confermato i progressi che la scorsa stagione l’hanno portato ad aggiudicarsi il mondiale costruttori, con una vettura che si è dimostrata mediamente superiore alle altre in tutte le piste finora affrontante.

La classifica di Formula 1 racconta di un Ferrari, come direbbero gli inglesi, best of the rest, anche se nelle prime 13 gare sono stati più i bassi che gli alti per la scuderia di Maranello. L’unico che in alcuni frangenti è sembrato in grado di poter mettere in discussione il monopolio McLaren è il solito Max Verstappen. Sporadici exploit sono arrivati anche dalla Mercedes, con George Russell e il 18enne italiano Kimi Antonelli, ma il motivo conduttore è chiaro: la McLaren ha una marcia in più, agli altri restano le briciole.

Classifica Piloti Formula 1 2025

A guidare la classifica piloti della Formula 1 2025 dopo 13 tornate è Oscar Piastri, che con la vittoria sul circuito di Spa-Francorchamps è arrivato a quota sei in stagione, record di sempre per un australiano. La lotta con il compagno di squadra, Lando Norris, è però serratissima: solo 16 le lunghezze di distanza, 266 punti per il primo, 250 per il secondo. Le scintille non sono mancate, come ad esempio in Canada, dove l’incidente tra i due ha costretto al ritiro Norris. Con il mondiale costruttori già praticamente in tasca si preannuncia una seconda parte di stagione in cui le sportellate non mancheranno.

DRIVER STANDINGS (after 13/24 rounds)



Piastri opens up a 16-point gap over Norris#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/VJfSFySLWh — Formula 1 (@F1) July 27, 2025

Segue, con opportuna distanza di sicurezza, Max Verstappen. I 185 punti dell’olandese sono frutto delle due vittorie strappate in Giappone e a Imola: due lampi di classe e talento, che però fanno i conti con una vettura che non è più l’astronave delle passate stagioni e con i problemi interni al team. Quarto l’inglese George Russell, l’unico in grado di vincere un Gran Premio oltre al duo McLaren e a Verstappen. Il trionfo in Canada è stato frutto dell’assetto perfetto messo a punto della Mercedes, che in quella occasione ha portato sul podio, il primo in carriera, anche Kimi Antonelli.

Rispettivamente in quinta e sesta posizione la coppia Ferrari composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. È stato un avvio di stagione in salita per il monegasco, con il primo podio arrivato solo alla quinta gara in Arabia Saudita. Finora il bottino recita quattro terzi posti e un secondo, ottenuto nelle strade in cui è cresciuto a Montecarlo. Anche per Hamilton, la prima stagione in rosso stenta a decollare. Nonostante un avvio promettente con la vittoria della Sprint in Cina, il britannico non ha mai trovato il feeling giusto con una vettura che, va detto, non è mai stata all’altezza di lottare per le prime posizioni. Segue, più staccato, Kimi Antonelli, che nella sua stagione da rookie ha fatto già intravedere il talento cristallino di cui dispone. Il banco di prova di un top team come Mercedes può considerarsi superato, anche se nelle ultime gare sta faticando di più. Chiudono la top 10 Alexander Albon, con una Williams in costante crescita, Nico Hulkenberg che ha finalmente conquistato il primo podio in carriera dopo 239 gare, ed Esteban Ocon, alla prima stagione con la Hass.

Classifica Costruttori Formula 1 2025

Sul fronte costruttori, il team papaya ha fatto il vuoto. La squadra britannica è salita sul podio con almeno un pilota in tutte le gare, tranne quella del fuoco amico in Canada. Sono otto le pole position conquistate, 10 le vittorie e sei le volte in cui Piastri e Norris hanno conquistato il primo e il secondo gradino del podio. Pur senza particolari acuti, la Ferrari riesce a tenersi al di sopra della concorrenza: la Sf-25 non ha mai brillato ma allo stesso tempo si è dimostrata più costante di Mercedes e Red Bull. Le frecce d’argento sono apparse in netto calo nelle ultime uscite, mentre la Red Bull è come sempre appesa alle prestazioni di Verstappen: l’olandese ha portato a casa 185 dei 192 punti totali.

Nella terra di mezzo del centro griglia, la Williams sta raccogliendo i frutti della cura James Vowles. Lo storico team britannico ha conquistato la maggior parte dei punti con il thailandese Alex Albon, in difficoltà invece l’ex ferrarista Carlos Sainz, costretto a due ritiri e una mancata partenza. Dal sesto posto in poi della classifica Formula 1 2025 è tutto aperto: il team Kick Sauber è forte del podio conquistato da Hulkenberg a Silverstone, mentre Racing Bulls, Aston Martin e Haas lottano ogni weekend per raggiungere un posto nella top 10. Più staccata la Alpine, che oltre a una macchina poco competitiva ha anche già sostituito uno dei piloti: Jack Doohan ha fatto posto a Franco Colapinto, ma anche quest’ultimo potrebbe presto esser messo alla porta dal neo team principal Flavio Briatore.

Calendario Formula 1 2025

Con il Gran Premio di Ungheria si chiude la prima parte della stagione 2025. Saranno solamente tre le settimane di pausa: i motori sono pronti a riaccendersi già il 31 agosto per la gara di casa di Max Verstappen in Olanda. Ma settembre è il momento più atteso da tutti i tifosi della Ferrari, con la marea rossa pronta a invadere l’autodromo di Monza il 7 settembre. Poi sarà il turno di Baku il 21 settembre e Singapore il 5 ottobre. Il 19 ottobre il circus della Formula 1 si sposta in America: con la tripletta Austin, Città del Messico, il 26 ottobre, e San Paolo, il 9 novembre. Il calendario della Formula 1 2025 prevede un finale mozzafiato, tre appuntamenti di fila: prima a Las Vegas, poi in Qatar e il gran finale ad Abu Dhabi il 7 dicembre, che coronerà il campione della Formula 1 2025.

Foto di copertina: EPA/OLIVIER MATTHYS