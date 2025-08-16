Ultime notizie DaziDonald TrumpGazaJannik SinnerTurismoUcrainaVladimir Putin
Lo spettacolo sull’Etna visto col drone, la nuova colata a 3 mila metri: le immagini del Corpo Forestale – Il video

16 Agosto 2025 - 11:38 Giulia Norvegno
Nella stessa zona, lo scorso febbraio c'era stata un'altra attività eruttiva. Il video ad alta quota sull'ultima colata

È ben visibile lungo il pendio la colata lavica iniziata lo scorso 14 agosto sull’Etna. Il corpo forestale della Regione Siciliana ha realizzato un video con un drone per esaminare le condizioni della nuova frattura. Le immagini spettacolari si riferiscono alla colata che si trova a 3000 metri sul vulcano, dove si vedono salire al cielo i vapori sprigionati dalla neve che fonde con la lava.

Quella stessa zona già interessata da un’altra eruzione lo scorso febbraio. Al momento non vengono segnalate criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture. Non si è verificata caduta di cenere e l’aeroporto di Catania ha continuato a operare regolarmente.

