Eleonora Sesana e la vita da assistente di Fedez: «Il segreto? Pazienza. Tanta». E su di lui: «Non è empatico ma è generoso»

Dietro a ogni artista di successo c’è quasi sempre una figura discreta che tiene insieme i pezzi quando tutto sembra andare in frantumi. Per Fedez, quella presenza è Eleonora Sesana, la sua assistente personale, che da anni lo affianca tra tour, crisi personali e tempeste mediatiche. Il loro rapporto professionale è iniziato con un colloquio che la stessa Sesana ricorda come «terrificante». «Ero terrorizzata – ha raccontato in un’intervista a Billboard – sono andata a casa di Fedez per conoscerlo, ma lui non ricorda nulla. Dopo il colloquio ci fu un mese di silenzio. Poi mi disse che durante una call aveva commentato: “Con Eleonora va bene, ma credo ci sia un problema: questa ragazza non parla”».

La carriera di Sesana accanto a Fedez

Da allora, però, non si sono più lasciati. Sesana è rimasta accanto al rapper durante alcuni dei momenti più complicati della sua vita: dal divorzio con Chiara Ferragni agli attacchi social, fino ai più recenti scandali legati alle chat di Fabrizio Corona. Qual è stato il suo segreto per resistere a un mestiere che può logorare? «Molta pazienza – spiega – devo dire che me ne serve tanta». Parlando di Fedez, non nasconde i suoi difetti: «Se dovessi elencarli mi servirebbero sette giorni. Non è per nulla empatico». Ma subito aggiunge anche ciò che la colpisce positivamente: «È molto intelligente e scaltro, trova sempre una via d’uscita. E soprattutto è generoso, e non è una qualità scontata».

Da colleghi ad amici

Un legame che, col tempo, ha superato i confini del lavoro, diventando amicizia profonda. Lo ha confermato lo stesso Fedez lo scorso anno, pubblicando una dedica sui social: «Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide affrontate. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco. Perché se siamo insieme, tutto pesa la metà». Oggi Eleonora Sesana resta una figura centrale nella vita del rapper: presenza silenziosa ma fondamentale, che ha saputo conquistare fiducia e rispetto senza mai cercare la ribalta.