Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
CULTURA & SPETTACOLOFedezLavoro e impresaMusica

Eleonora Sesana e la vita da assistente di Fedez: «Il segreto? Pazienza. Tanta». E su di lui: «Non è empatico ma è generoso»

24 Agosto 2025 - 19:14 Cecilia Dardana
embed
eleonora sesana fedez
eleonora sesana fedez
Il loro rapporto professionale è iniziato con un colloquio che la stessa Sesana ricorda come «terrificante»

Dietro a ogni artista di successo c’è quasi sempre una figura discreta che tiene insieme i pezzi quando tutto sembra andare in frantumi. Per Fedez, quella presenza è Eleonora Sesana, la sua assistente personale, che da anni lo affianca tra tour, crisi personali e tempeste mediatiche. Il loro rapporto professionale è iniziato con un colloquio che la stessa Sesana ricorda come «terrificante». «Ero terrorizzata – ha raccontato in un’intervista a Billboard – sono andata a casa di Fedez per conoscerlo, ma lui non ricorda nulla. Dopo il colloquio ci fu un mese di silenzio. Poi mi disse che durante una call aveva commentato: “Con Eleonora va bene, ma credo ci sia un problema: questa ragazza non parla”».

La carriera di Sesana accanto a Fedez

Da allora, però, non si sono più lasciati. Sesana è rimasta accanto al rapper durante alcuni dei momenti più complicati della sua vita: dal divorzio con Chiara Ferragni agli attacchi social, fino ai più recenti scandali legati alle chat di Fabrizio Corona. Qual è stato il suo segreto per resistere a un mestiere che può logorare? «Molta pazienza – spiega – devo dire che me ne serve tanta». Parlando di Fedez, non nasconde i suoi difetti: «Se dovessi elencarli mi servirebbero sette giorni. Non è per nulla empatico». Ma subito aggiunge anche ciò che la colpisce positivamente: «È molto intelligente e scaltro, trova sempre una via d’uscita. E soprattutto è generoso, e non è una qualità scontata».

Da colleghi ad amici

Un legame che, col tempo, ha superato i confini del lavoro, diventando amicizia profonda. Lo ha confermato lo stesso Fedez lo scorso anno, pubblicando una dedica sui social: «Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide affrontate. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco. Perché se siamo insieme, tutto pesa la metà». Oggi Eleonora Sesana resta una figura centrale nella vita del rapper: presenza silenziosa ma fondamentale, che ha saputo conquistare fiducia e rispetto senza mai cercare la ribalta.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Katia Ricciarelli, il veleno dopo l’addio a Pippo Baudo: «Alla sua assistente ha intestato due case. Per parlargli dovevo chiamare lei»

2.

I soldi messi da Leonardo Maria Del Vecchio e bruciati in pochi mesi. Ricavi giù, perdite lievitate: così la bibita Boem si è bevuta Fedez e Lazza

3.

Quanto vale l’eredità di Pippo Baudo, gli eredi e il testamento: dalle case ai terreni, la società edile e la pensione

4.

Adriano Pappalardo insulta Meloni dal palco, partono i fischi dal pubblico e lui si pente. La frase-trappola prima di esibirsi – Il video

5.

Diego Borella morto sul set di Emily in Paris, la tragedia a Venezia: Netflix ferma le riprese. Chi era il 47enne assistente alla regia

leggi anche
fedez lazza boem
CULTURA & SPETTACOLO

I soldi messi da Leonardo Maria Del Vecchio e bruciati in pochi mesi. Ricavi giù, perdite lievitate: così la bibita Boem si è bevuta Fedez e Lazza

Di Fosca Bincher
red valley fedez
CULTURA & SPETTACOLO

Red Valley, Fedez dal palco attacca Tony Effe e Ilaria Salis («Miss Italia lo vince lei»). E infine le barre sul matrimonio finito con Ferragni – Il video

Di Stefania Carboni
fedez sagra dello stocco
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez risponde alle polemiche sul cachet alla festa calabra: «Andate orgogliosi dell’evento. Il resto, mandatelo a fanc…o» – Il video

Di Ugo Milano
fedez-festa-stoccafisso-cachet-stellare
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez alla festa dello stoccafisso di Cittanova in Calabria, le polemiche per il cachet stellare: a quanto ammonta e chi paga

Di Alba Romano
Don Mirco bianchi
CULTURA & SPETTACOLO

Don Mirco annuncia sui social di avere un tumore: «Perchè è il momento più bello della mia vita». La lettera del prete che litigò con Fedez

Di Ugo Milano
Renato Zero
CULTURA & SPETTACOLO

Con 17,8 milioni da dischi e concerti Renato Zero è il numero uno della musica in Italia. Record 2024, davanti a Vasco Rossi e Fedez. Ora lo vuole superare, grazie alla Meloni

Di Fosca Bincher
fedez vacanze fidanzata
CULTURA & SPETTACOLO

Fedez va in vacanza in Costa Smeralda e si lascia alle spalle la relazione con Chiara Ferragni: sui social il primo bacio con Giulia Honegger

Di Ugo Milano
jesto-causa-morte-frecciata-fedez
CULTURA & SPETTACOLO

Il fratello di Jesto contro Fedez: «Che bisogno c’era di essere il primo?». Il rapper e «l’impeccabile forma fisica»: com’è morto

Di Alba Romano