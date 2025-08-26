Coppia lesbica fa causa al donatore di sperma? La notizia è totalmente inventata

Le origini satiriche della coppia lesbica che fa causa al donatore di sperma

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) stanno rilanciando una fake news conclamata. Quella della coppia lesbica che avrebbe fatto causa al donatore di sperma per ottenere un assegno di mantenimento è una bufala. Nata da un contesto satirico, finisce per venire presa sul serio in contesti “critici” dei diritti LGBTQ+.

Per chi ha fretta:

Tornano le condivisioni sulla presunta coppia lesbica che avrebbe chiesto gli alimenti al donatore di sperma.

Le donne in oggetto sono realmente una coppia lesbica, ma la loro foto risalente al 2016 è stata manipolata e messa fuori contesto.

All’origine della narrazione c’è infatti un post satirico pubblicato nel 2019.

Analisi

Le narrazioni sulla coppia lesbica riportano le seguenti didascalie:

Una coppia lesbica fa causa al donatore di sperma per ottenere l’assegno di mantenimento del figlio…

Una coppia lesbica chiede il mantenimento del figlio al donatore di sperma che ha fecondato il loro ovulo.

Raga, sta cosa del LGBT vi sta sfuggendo di mano!

Le origini satiriche della narrazione sulla coppia lesbica

La narrazione originale parte da una immagine manipolata risalente al 2019. La presunta notizia non ha alcun fondamento reale. Sul sito del Sun a cui viene attribuita la “news”, non risulta presente una storia simile, e il quotidiano britannico ha confermato ai colleghi di AFP di non aver mai diffuso l’articolo in questione. Il falso articolo, che raffigura due ragazze in primo piano, proveniva originariamente da un sito Web (ora non più disponibile) che specificava di diffondere «post satirici», dunque, da non prendere sul serio. La fotografia stessa delle giovani donne è stata estrapolata da altri articoli risalenti al 2016, i quali raccontavano la storia di Lindsey Creel e Brie Grimes, una coppia lesbica eletta reginetta del ballo di fine anno alla Leon High School di Tallahassee, in Florida. Questa foto non ha quindi alcuna connessione con la presunta vicenda legale inventata nelle foto in oggetto.

Conclusioni

La storia della coppia lesbica in oggetto non trova fondamento nelle fonti ufficiali. L’origine della narrazione è un post satirico. Del caso se ne sono già occupati i colleghi di Facta.

