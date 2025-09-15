«Il cat calling non fa male a nessuno», gelo in studio dopo le parole di Anna Falchi: «Poi ci lamentiamo che non ci sono più maschi» – Il video

L’attrice ha ribadito una posizione più volte esplicitata e non poco controcorrente: «A me piace quando mi fanno complimenti in modo un po’ selvaggio»

Condannare il cat calling è sbagliato, almeno per Anna Falchi. «Così sopprimiamo una cosa che è da maschi. Poi non lamentiamoci dicendo che non esistono più i maschi…», ha detto l’attrice ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, su Rai Uno. «Quando ti fanno i complimenti in modo un po’ selvaggio come una volta, ad esempio fischiando, a me non dà fastidio». Commenti che hanno fatto cadere un silenzio tombale in tutto lo studio.

La posizione di Falchi: «Se mi fischiano, non ci trovo nulla di grave»

Il discorso era stato introdotto dalla conduttrice Balivo, citando una vecchia intervista in cui Anna Falchi aveva detto: «Evviva il cat calling». L’attrice ha ribadito la sua posizione con forza: «Quando vado in tuta a prendere un caffè al mattino e mi fanno un complimento, mi dicono “bella figliola”, non ci trovo nulla di grave». La conduttrice ha ribadito: «Non pensi sia una molestia? Immagina una ragazza che sta facendo una commissione e un uomo che la mette in imbarazzo in strada. Io lo trovo terribile».

«Il cat calling? Figlio del politicamente corretto»

Neanche di fronte a queste argomentazioni, però, Anna Falchi cambia idea: «A me è sempre successo, continua a succedere e non lo trovo sbagliato. Io sono un po’ dalla parte degli uomini. Il politically correct lo trovo eccessivo, in questo e altri ambiti». A questo punto Balivo è costretta a entrare sul personale, raccontando delle sue esperienze quando andava a comprare i pacchetti di sigarette ad Aversa: «C’erano i commenti, anche da parte di uomini, non solo da parte di ragazzini. Per me era un incubo».

L’ultimo argomento di Anna Falchi: «Non fa male a nessuno»

Falchi insiste: «Non hai cominciato a credere di più in te stessa, in quell’occasione? Nel subconscio non fa male a nessuno. Qui in studio nessuna donna mi ha applaudito, siete tutte molto timide, invece i cameramen mi stanno applaudendo». A quel punto Balivo taglia corto: «Se lo avete fatto, avete fatto male». Poi interviene il pianista in studio: «Io da uomo mi vergogno per chi lo sta facendo».