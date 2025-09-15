Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
CULTURA & SPETTACOLORaiTvVideoViolenza sulle donne

«Il cat calling non fa male a nessuno», gelo in studio dopo le parole di Anna Falchi: «Poi ci lamentiamo che non ci sono più maschi» – Il video

15 Settembre 2025 - 21:30 Ugo Milano
embed
anna falchi cat calling rai uno video
anna falchi cat calling rai uno video
L’attrice ha ribadito una posizione più volte esplicitata e non poco controcorrente: «A me piace quando mi fanno complimenti in modo un po’ selvaggio»

Condannare il cat calling è sbagliato, almeno per Anna Falchi. «Così sopprimiamo una cosa che è da maschi. Poi non lamentiamoci dicendo che non esistono più i maschi…», ha detto l’attrice ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, su Rai Uno. «Quando ti fanno i complimenti in modo un po’ selvaggio come una volta, ad esempio fischiando, a me non dà fastidio». Commenti che hanno fatto cadere un silenzio tombale in tutto lo studio.

La posizione di Falchi: «Se mi fischiano, non ci trovo nulla di grave»

Il discorso era stato introdotto dalla conduttrice Balivo, citando una vecchia intervista in cui Anna Falchi aveva detto: «Evviva il cat calling». L’attrice ha ribadito la sua posizione con forza: «Quando vado in tuta a prendere un caffè al mattino e mi fanno un complimento, mi dicono “bella figliola”, non ci trovo nulla di grave». La conduttrice ha ribadito: «Non pensi sia una molestia? Immagina una ragazza che sta facendo una commissione e un uomo che la mette in imbarazzo in strada. Io lo trovo terribile».

«Il cat calling? Figlio del politicamente corretto»

Neanche di fronte a queste argomentazioni, però, Anna Falchi cambia idea: «A me è sempre successo, continua a succedere e non lo trovo sbagliato. Io sono un po’ dalla parte degli uomini. Il politically correct lo trovo eccessivo, in questo e altri ambiti». A questo punto Balivo è costretta a entrare sul personale, raccontando delle sue esperienze quando andava a comprare i pacchetti di sigarette ad Aversa: «C’erano i commenti, anche da parte di uomini, non solo da parte di ragazzini. Per me era un incubo». 

L’ultimo argomento di Anna Falchi: «Non fa male a nessuno»

Falchi insiste: «Non hai cominciato a credere di più in te stessa, in quell’occasione? Nel subconscio non fa male a nessuno. Qui in studio nessuna donna mi ha applaudito, siete tutte molto timide, invece i cameramen mi stanno applaudendo». A quel punto Balivo taglia corto: «Se lo avete fatto, avete fatto male». Poi interviene il pianista in studio: «Io da uomo mi vergogno per chi lo sta facendo».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

I ritorni tiepidi di Zero, David, Paradiso e Lauro. Anche la Pausini massacra Grignani, a salvarci Salmo e Tropico. Le nostre recensioni

2.

Festival di Open, Cesare Cremonini super ospite: sabato 20 settembre l’incontro a Parma con Malcom Pagani

3.

Vladimir Putin torna all’Urss: i russi al cinema vedranno solo “Corazzate Potemkin”. Niente Disney, ai bimbi di Mosca film autarchici. Agli adulti film di propaganda di guerra

4.

Lo sfogo di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: «Non mi hanno detto che stava morendo, non lo avrei mai lasciato solo. Non lo perdonerò»

leggi anche
video pornografico foto coetanee social indagato
ATTUALITÀ

Ruba dai profili privati dei social le foto di 25 amiche, poi le pubblica su un sito porno: indagato 23enne milanese

Di Ugo Milano
Luca Richeldi
ATTUALITÀ

Primario a processo per violenza sessuale su una paziente, ok al patteggiamento per Luca Richeldi: cosa succede ora al medico del Gemelli di Roma

Di Giovanni Ruggiero
ATTUALITÀ

Sulmona, abusano di una 12enne, poi inviano i video agli amici su WhatsApp: indagati due ragazzini

Di Alba Romano