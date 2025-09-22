Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Sondaggi Swg: Meloni in calo, Schlein tiene. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

22 Settembre 2025 - 20:45 Ugo Milano
La rilevazione settimanale sulle intenzioni di voto per il Tg La7

A pochi giorni dall’inizio delle elezioni regionali d’autunno, che coinvolgeranno sette Regioni (si parte con Valle d’Aosta e Marche, poi Calabria, Toscana, Campania, Veneto e Puglia), i sondaggi politici di Swg per il TgLa7 evidenziano alcune variazioni nei consensi dei principali partiti italiani. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni cala al 30,2% (-0,2%), restando comunque saldamente la prima forza politica nelle indicazioni di voto. Il Partito democratico, guidato da Elly Schlein, al contrario, mantiene una stabilità nei consensi (21,9%), senza registrare variazioni significative, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, mostra un piccolo rialzo dello 0,2% e si attesta al 13,5%. La Lega, sotto la leadership di Matteo Salvini, guadagna invece lo 0,3% (8,7%), evidenziando una risalita nei sondaggi, mentre Forza Italia mostra una flessione dello 0,1% (8,1). Anche il gruppo dei Verdi e della Sinistra ottiene infine un incremento, seppur marginale, dello 0,1%.

In calo tutti gli altri partiti

I partiti minori segnano, invece, una generale contrazione nei consensi. Azione e +Europa calano entrambi dello 0,1%, mentre Italia Viva, guidato da Matteo Renzi, vede una riduzione dello 0,2%.

