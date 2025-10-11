Donald Trump «ha una salute eccellente». E il presidente Usa si vaccina contro Covid-19

Screening sanitari preventivi per il tycoon in previsione dei prossimi impegni internazionali. «La sua età cardiaca è 14 anni più giovane di quella cronologica»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha una «salute eccellente». Ed è stato vaccinato contro Covid-19 in previsione dei prossimi viaggi internazionali che dovrà affrontare. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca parlando degli screening sanitari preventivi a cui si è sottoposto il tycoon, che la prossima settimana sarà in Medio Oriente per sigillare il piano di pace per Gaza. Il Capitano di Marina Sean Barbabella ha fatto sapere che Trump si è sottoposto a una visita medica completa presso il Walter Reed Military Medical Center. E che la sua la sua età cardiaca – una misura convalidata della vitalità cardiaca basata su un elettrocardiogramma – è risultata essere di circa 14 anni più giovane di quella cronologica.

Il presidente più anziano

Il repubblicano di 79 anni si è sottoposto al suo secondo controllo medico da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio. E secondo il bollettino sanitario «continua a godere di una salute eccezionale, con buone prestazioni cardiovascolari, polmonari, neurologiche e fisiche». Il presidente ha ricevuto una dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19, «in preparazione per i viaggi internazionali». Nonostante il suo Segretario alla Salute RFK Jr., noto per la sua posizione scettica sui vaccini, abbia limitato l’accesso ai vaccini contro Covid-19. Questo «controllo medico annuale di routine», annunciato mercoledì dalla Casa Bianca, segue un controllo sanitario a cui il repubblicano si era già sottoposto ad aprile. Durante il quale il suo medico lo aveva già dichiarato in ottima salute. Trump è il presidente più anziano ad aver prestato giuramento negli Stati Uniti.

La salute del presidente

In questo periodo sono state molte le domande e le speculazioni sulla sua salute. Anche se ben lontane dal raggiungere l’intensità di quelle poste per il suo predecessore, il democratico Joe Biden. Trump è stato visto con lividi sulla mano destra. Foto recenti lo mostrano con uno spesso strato di trucco su quella zona. La Casa Bianca aveva dichiarato a luglio che i lividi erano dovuti alle «frequenti strette di mano» e all’assunzione di aspirina come trattamento cardiovascolare standard. Il dirigente statunitense aveva anche rivelato che Trump soffriva di insufficienza venosa cronica, una condizione diffusa e benigna, che nel suo caso si manifestava in particolare con gonfiore alle caviglie.