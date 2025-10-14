Fact-checking
La foto falsa di Greta Thunberg con il top scollato

14 Ottobre 2025 - 11:11 Marianna Satta
Lo scatto autentico è stato realizzato il 30 agosto 2025 a Barcellona, durante la partenza della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza

L’8 ottobre 2025 su X, e successivamente su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra Greta Thunberg indossare un top arancione scollato mentre regge una bandiera della Palestina. La foto tuttavia è stata modificata digitalmente.

Per chi va di fretta

  • La foto è stata modificata digitalmente.
  • Nella versione originale, Greta Thunberg indossa una maglietta arancione a girocollo, non un top scollato.
  • Lo scatto autentico è stato realizzato il 30 agosto 2025 a Barcellona, durante la partenza della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.

Analisi

La foto alterata è apparsa su X l’8 ottobre 2025, accompagnata da un commento sarcastico e sessista, questa è poi stata rimossa per aver violato le regole della piattaforma. In poche ore, l’immagine è stata condivisa su Facebook, dove è stata ripubblicata senza verificarne l’autenticità.

La foto originale

Nell’immagine autentica, scattata il 30 agosto 2025 a Barcellona, Greta Thunberg partecipa alla partenza della Global Sumud Flotilla, un’iniziativa umanitaria diretta verso Gaza. Thunberg indossa una maglietta arancione a girocollo e tiene in mano una bandiera palestinese.

Conclusioni

La foto che mostra Greta Thunberg con un top scollato è un falso. L’immagine autentica, scattata durante un evento umanitario a Barcellona, è stata manipolata per denigrare l’attivista.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta

