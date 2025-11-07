Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Esplosione in una palazzina del Torinese per una fuga di gas: due feriti. Muro e balcone distrutti

07 Novembre 2025 - 10:44 Ugo Milano
Il caso a Rivarolo Canavese. Sfollate cinque famiglie

Paura questa mattina a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, dove è avvenuta un’esplosione in una palazzina di quattro piani. Il bilancio è di due feriti, una coppia di anziani di 70 anni, marito e moglie. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La donna è in condizioni più gravi ed è stata elitrasportata, mentre il marito è stato trasferito in ambulanza. Nessuno dei due, al momento, sarebbe in pericolo di vita. L’esplosione, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata causata da una fuga di gas proveniente da una bombola all’interno dell’abitazione al secondo piano. Ha distrutto l’appartamento e danneggiato gravemente la struttura.

L’intero edificio è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Ivrea, che stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. L’allarme è scattato attorno alle 7 del mattino, quando i residenti hanno sentito un forte boato. L’esplosione ha divelto le ringhiere dei balconi e fatto crollare parte del muro esterno. Gli interni dell’appartamento sono ora completamente visibili dalla strada.

«Abbiamo sfollato cinque famiglie. L’area ora è stata messa in sicurezza. Ci sono indagini in corso ma, con ogni probabilità, è stata provocata dalla bombola di gas della cucina», dichiara Martino Zucco Chinà, sindaco del paese.

