Lo show di Trump con il leader siriano al-Sharaa. Gli spruzza addosso il suo profumo: «Quante mogli ha? Non si sa mai con questi» – Il video

Al-Sharaa è stato al gioco e, a sua volta, ha domandato al presidente americano quante mogli abbia: «Al momento una», ha risposto

«Ti piace?». Con questa battuta, Donald Trump ha accolto il presidente siriano Ahmed al-Sharaa durante la sua prima visita alla Casa Bianca, consegnandogli una bottiglia del suo profumo da uomo «Victory 45-47». La scena è stata catturata in un video che sta facendo il giro dei social. Nel filmato, si vede il presidente americano che spruzza direttamente il profumo addosso ad al-Sharaa, assicurandogli che si tratta della «migliore fragranza da uomo». «Ce n’è anche uno da donna, per tua moglie», aggiunge Trump, prima di chiedere scherzosamente al leader siriano quante ne possieda. «Una», risponde al-Sharaa. E Trump commenta ridendo: «Non si sa mai con questi», e gli dà una pacca sul braccio. Al-Sharaa, a sua volta, domanda a Trump quante mogli abbia: «Al momento una», risponde il tycoon.

Lo scambio di doni

Lo scambio di doni non si limita al profumo. Al-Sharaa ha dichiarato di aver inviato a Trump varie repliche di artefatti archeologici siriani, tra cui «il primo alfabeto della storia, il primo timbro, la prima nota musicale e la prima tariffa doganale». Dal canto suo, il presidente degli Usa ha consegnato la fragranza racchiusa in una confezione dorata che richiama la sua silhouette, messa in vendita per celebrare il suo secondo mandato.