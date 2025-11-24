Brigitte Bardot ricoverata, l’attrice di nuovo in ospedale. Il precedente e le voci della morte: come sta l’attrice a 91 anni

L'attrice si trova da diversi giorni all'ospedale Saint-Jean di Tolone

Brigitte Bardot è ricoverata da diversi giorni all’ospedale Saint-Jean di Tolone, in Francia. A darne notizia sono i media francesi. L’attrice ha 91 anni ed era già stata ricoverata lo scorso ottobre, prima di rientrare a casa a Saint-Tropez, dove si stava riprendendo «lentamente». Durante quel ricovero, Bardot aveva smentito le voci sulla sua morte circolate su alcuni social, rassicurando i fan sul suo stato di salute. L’intervento chirurgico era poi andato a buon fine. Il nuovo ricovero arriva quindi a pochi mesi dal precedente, mentre l’attrice continua a ricevere cure e attenzioni per mantenere la sua salute.

Chi è Brigitte Bardot

Brigitte Bardot è una delle icone più celebri del cinema francese e internazionale. Diventata famosa negli anni Cinquanta e Sessanta grazie a film come «E Dio creò la donna», è stata simbolo di bellezza e trasgressione. In soli 21 anni di carriera, ha recitato in 45 film e inciso più di 70 canzoni, prima di ritirarsi nel 1973 per dedicarsi completamente alla tutela degli animali attraverso la Fondation Brigitte Bardot, attiva ancora oggi a livello internazionale. Negli ultimi anni, l’attrice ha limitato le apparizioni pubbliche, scegliendo una vita più riservata nella sua villa di Saint-Tropez, circondata dai suoi animali.