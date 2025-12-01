Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Scritte pro Pal sulla sinagoga a Roma, lo sfregio sui muri a Monteverde. I due incappucciati ripresi nella notte. La Comunità Ebraica: «Clima intimidatorio»

01 Dicembre 2025 - 13:31 Alba Romano
Sinagoga Monteverde Roma
Sinagoga Monteverde Roma
Condanna bipartisan per l'episodio nel quartiere Monteverde. Il sindaco Gualtieri: «Gesto infame che offende l'intera città». Salvini: «Episodio grave e preoccupante»

La sinagoga di via Giuseppe Pianese, nel quartiere Monteverde a Roma, è stata imbrattata con slogan pro Pal. Nella notte sono comparse sui muri le scritte «Monteverde antisionista e antifasicista» e «Palestina Libera», mentre nera la targa d’intitolazione è stata coperta con vernice nere. «All’indomani dell’ennesima manifestazione pro Pal, al tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione. Il tempio è dedicato a Michael Stefano Gaj Tachè, un bambino di soli due anni assassinato dal terrorismo palestinese nel 1982 in un attacco al Tempio maggiore», commenta Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, che parla di «clima intimidatorio» e auspica «un intervento forte del governo per fermare questa spirale d’odio».

Due persone incappucciate riprese dalle telecamere

La Digos è al lavoro per risalire ai responsabili. Secondo le prime informazioni, due persone incappucciate sarebbero state riprese dalle telecamere mentre scrivono slogan sui muri della sinagoga con bombolette spray. Le forze dell’ordine stanno passando al vaglio i video dei circuiti di videosorveglianza per ricostruire i loro movimenti e risalire alle loro identità.

sinagoga roma imbrattata
La targa della sinagoga imbrattata

La condanna bipartisan

Come accaduto anche per l’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa, anche l’imbrattamento dei muri della sinagoga ha ricevuto una condanna bipartisan. «Le scritte comparse nella notte al tempio Beth Michael a Monteverde sono un gesto infame che ferisce la Comunità Ebraica e offende l’intera città», commenta Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Il vicepremier Antonio Tajani lancia un appello contro l’odio e l’antisemitismo, mentre il collega di governo Matteo Salvini parla di «episodio grave e preoccupante». Duro anche il commento di Noemi Di Segni, presidente Ucei: «È un atto che ci sconvolge profondamente, e che dovrebbe scuotere la coscienza di tutti gli italiani, perché mette in luce ancora una volta la presenza di frange che non esitano a profanare la memoria, la storia e i valori fondamentali della nostra democrazia senza rispettare nemmeno i luoghi di culto».

