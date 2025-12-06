Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
Borghi-Crosetto, lite social in maggioranza dopo gli attacchi Usa all’Europa: «Smantelliamo l’Ue». «Da quando parli l’inglese?»

06 Dicembre 2025 - 19:23 Ugo Milano
Il senatore leghista contro il ministro della Difesa sulla risposta alla Strategia di sicurezza Usa: «Liberiamoci del mostro antidemocratico»

Nuovo botta e risposta tra Guido Crosetto e il senatore leghista Claudio Borghi. Tutto nasce dal lungo post del ministro della Difesa pubblicato in risposta alla Strategia di sicurezza nazionale Usa in cui si adombra il rischio della «cancellazione della civiltà» in Europa e di un continente «irriconoscibile tra vent’anni o meno». Borghi, senatore della Lega e guru economico di Matteo Salvini, non si trattiene e scrive: «Pensa un po’, dove tu in quel rapporto leggi che noi abbiamo bisogno di più armi da comprare insieme alla Ue? Io leggo che l’Ue deve essere smantellata per poter tornare a crescere come Italia». Obiettivo che Borghi non nasconde di condividere, insomma. Come ai bei tempi in cui la Lega propagandava apertamente l’Italexit. La replica di Crosetto non si fa attendere e arriva tagliente: «Pensa un po’ se non riesci a capire nemmeno un tweet in italiano, come avrai capito il rapporto in inglese», citando anche gli errori dell’Ue, che dice di aver sempre evidenziato. Ma l’esponente della Lega non demorde e rilancia: «E guarda che per me il riarmo NAZIONALE non è mai stato un tabù. Qui però siamo di fronte a qualcosa che va al di là dello sconto sul carro armato. Può essere la fine di quel mostro antidemocratico che ci opprime da decenni. Non sprechiamo l’occasione», scrive su X.

Elon Musk, Viktor Orbán e Emmanuel Macron

Ma il senatore leghista non si ferma alla politica interna. Ringalluzzito dagli attacchi della Casa Bianca e del mondo MAGA, Borghi rilancia Elon Musk che a sua volta riprendeva il discorso del premier ungherese Viktor Orban, per dar corpo all’idea di «abolire l’Ue», spingendo la provocazione oltre confine. E per non lasciare nulla di intentato, torna pure uno dei piatti più amati della casa, il trolling al presidente francese Emmanuel Macron, definito su X «l’unico leader al mondo che vale la pena seguire. Ehm… ehm…», scrive Borghi, allegando un grafico in cui Macron figura in fondo alla classifica di gradimento tra i leader mondiali.

