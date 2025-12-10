Tatiana Tramacere rompe il silenzio dopo il ritrovamento: «Chiedo scusa alla mia famiglia e a ogni cittadino di Nardò». E chiude i profili social

La 27enne che avrebbe inscenato la sua scomparsa parla per la prima volta dopo la sua fuga di 11 giorni. Resta sotto sequestro il cellulare dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, che l'ha tenuta nascosta

Dopo giorni di polemiche, commenti velenosi e interrogativi rimasti senza risposta, Tatiana Tramacere prova per la prima volta a parlare pubblicamente. Lo fa attraverso un messaggio affidato a Chi l’ha visto?, che questa sera manderà in onda l’intervista integrale alla giovane di Nardò: «Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò». Una frase breve, pubblicata sui social del programma, ma sufficiente ad accendere di nuovo i riflettori su una vicenda che ha scatenato numerose polemiche.

La scomparsa e il ritrovamento

Tatiana era scomparsa il 24 novembre. Per undici giorni non si è saputo nulla di lei. Si è poi scoperto che non aveva mai lasciato davvero la città: era nascosta nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, a pochi metri da casa. È stato proprio lì che la polizia l’ha trovata il 4 dicembre, in buone condizioni e in quello che gli inquirenti definiscono un «allontanamento volontario». La ricostruzione ha scatenato una tempesta di critiche. In tanti hanno accusato la 27enne di aver mobilitato forze dell’ordine, volontari e intere comunità, alimentando ansia e paura per quasi due settimane.

Lei, da quando è riapparsa, non ha ancora fornito una spiegazione precisa del gesto. La famiglia la sta proteggendo, evitando esposizioni pubbliche e allontanando l’idea di qualunque denuncia nei confronti di Dragos, che nel frattempo rimane indagato solo per accertamenti legati alla dinamica della scomparsa.

Tatiana Tramacere chiude i profili social

Intanto Tatiana ha deciso di chiudere i suoi profili social. Instagram è stato completamente cancellato, sia l’account principale sia quello con il nickname “cacciatrice di emozioni”. Facebook è ancora aperto, ma solo perché non ha toccato i vecchi post: lì i commenti continuano ad accumularsi, molti dei quali durissimi. Gli oltre 9 mila follower della giovane stanno trasformando la sua pagina in un tribunale pubblico dove la fuga, reale o inscenata, viene discussa senza tregua. Resta invece sotto sequestro il cellulare di Dragos, in attesa che la Procura di Lecce completi le verifiche. Le versioni dei due sembrano coincidere e confermare la volontarietà dell’allontanamento, ma gli inquirenti vogliono chiudere tutti i punti rimasti in sospeso.