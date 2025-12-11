Mottarone, il gup proscioglie i vertici della Leitner: «Nessuna prova di pressioni per ridurre la manutenzione»

Secondo il giudice i sospetti sono plausibili, ma mancano riscontri concreti

Nel procedimento sulla tragedia della funivia del Mottarone, l’incidente del 23 maggio 2021 costato la vita a 14 persone, il giudice per l’udienza preliminare di Verbania ha stabilito che non esistono elementi per rinviare a giudizio i vertici di Leitner. La sentenza di non luogo a procedere, accompagnata da un dossier di 69 pagine, chiarisce che non sono emerse prove di direttive o pressioni da parte dell’azienda altoatesina per ridurre gli interventi di manutenzione o limitare le fermate dell’impianto.

Il ruolo di Enrico Perocchio

Secondo il gup Gianni Macchione, l’ipotesi che il direttore d’esercizio Enrico Perocchio, dipendente Leitner, potesse aver agito nell’interesse della società è «un sospetto legittimo», alla luce dei suoi rapporti con il gruppo di Vipiteno e del ruolo ricoperto nell’impianto del Mottarone. Il giudice riconosce che Perocchio avrebbe potuto influire sulle decisioni del caposervizio Gabriele Tadini, spingendolo a rinviare interventi necessari o a evitare sospensioni dell’attività anche quando sarebbero state opportune. Ma, precisa il gup, un sospetto non basta.

Mancano le prove

Nelle motivazioni si sottolinea che nessuna testimonianza, documento o comunicazione indica un coinvolgimento diretto dei vertici di Leitner, né pressioni esercitate dai responsabili dell’azienda per adottare scelte che avrebbero compromesso la sicurezza dell’impianto. Per questo motivo Martin Leitner, vicepresidente della società, e Peter Rabanser, responsabile del customer service, vengono prosciolti. Resta invece aperto il capitolo sulle responsabilità operative all’interno dell’impianto, mentre per i vertici della società il giudice non ha ravvisato elementi sufficienti per procedere oltre.