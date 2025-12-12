Donald Trump sta bene? I nuovi sospetti sulla mano: «È stata truccata prima di parlare in pubblico» – Il video

Il britannico The Indipendent rilancia i dettagli delle foto scattate durante un evento alla Casa Bianca la sera di giovedì 11 dicembre: il particolare sulla mano destra che alimenta nuovi sospetti sulla salute del presidente americano

La mano di Donald Trump era pesantemente truccata durante il suo discorso al ballo del Congresso alla Casa Bianca ieri 11 dicembre. Il dettaglio ha alimentato ancora una volta le speculazioni sulla sua salute, già seccamente smentite in passato dalla Casa Bianca. Come ricorda il britannico The Indipendent, lo staff di Trump sostiene da tempo che i lividi spesso visibili sulle mani del presidente ormai 79enne siano causati dalle frequenti strette di mano. Lo stesso Trump ha sempre minimizzato le speculazioni, assicurando di aver sempre ottenuto ottimi risultati nei test cognitivi.

La Casa Bianca, spiega The Indipendent, non ha ancora confermato il motivo per cui la mano di Trump fosse così pesantemente truccata mentre si rivolgeva ai partecipanti all’evento di ieri sera. Durante il suo discorso, Trump ha augurato alla folla un «Buon Natale» e un «Felice Hanukkah», prima di lanciarsi in una tirata sui suoi successi, tra cui quello che lui sostiene essere un livello record di investimenti negli Stati Uniti. «Abbiamo già più di 18 trilioni di dollari, e penso che entro la fine dell’anno supereremo i 20 trilioni – ha detto Trump – È più di qualsiasi altra nazione, in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento, e di quattro volte tanto».

Trump ha anche attaccato duramente l’ex presidente Joe Biden durante il suo discorso di gala. «Nella precedente amministrazione, giusto per darvi un piccolo dato, senza essere ostile, avevano meno di 1 trilione di dollari in quattro anni». Ma sui social a tenere banco è soprattutto la discussione su quella mano truccata. «Deve aver stretto la mano a tutti almeno tre volte», ha scritto un utente. «Perché non riescono a trovare il trucco adatto??!!» ha scherzato un altro.

In passato, il presidente americano aveva attaccato i media che pubblicavano immagini e ipotesi sui suoi problemi di salute. Proprio questa settimana, ha definito il New York Times «sedizioso, forse persino traditore», per aver pubblicato un editoriale che lasciava intendere che le sue energie fossero diminuite.

«I suoi indici di gradimento sono calati negli ultimi mesi, e così, a quanto pare, anche il suo vigore», ha scritto il giornalista americano Frank Bruni del presidente 79enne. «Gli americani sono di nuovo sotto osservazione, in una sorta di stato di forma presidenziale, e stanno a guardare le foglie di tè di lividi, macchie, gaffe». Martedì sera tardi, un Trump furioso si è rivolto a Truth Social e ha affermato che nessun altro presidente ha «lavorato duramente quanto me».

Nel frattempo sono circolate immagini in cui Trump sembrava addormentarsi durante le riunioni. Per esempio aveva gli occhi chiusi, mentre il dottor Mehmet Oz annunciava prezzi più bassi per farmaci per la perdita di peso destinati ai beneficiari di Medicare e Medicaid. Dopo la gaffe, il governatore della California Gavin Newsom ha definito Trump «The Nodfather» (Il Padrino) e ha condiviso un poster modificato del classico film «I Padrino». Ha anche definito Trump «Dozy Don» (Il Don addormentato). La Casa Bianca ha replicato all’insinuazione che Trump stesse dormendo, sostenendo che aveva parlato più volte durante l’evento.