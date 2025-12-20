Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
Vandalizzano il presepe e si vantano sui social, l’appello della sindaca: «Aiutateci a individuare i responsabili»

20 Dicembre 2025 - 21:04 Alba Romano
presepe-vandalizzato-varese-giovani-sindaca-ignoranti
Sette ragazzi di Carnago (Varese) hanno danneggiato alcune statue lasciando una bottiglia di Gin nella culla del bambinello. La prima cittadina, Barbara Carabelli: «Ignoranti»

Un gruppo di giovani ha vandalizzato il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, mettendo una bottiglia di gin nella mangiatoia e vantandosi poi del gesto sui social con tanto di foto di gruppo con bottiglie di liquore e dito medio alzato. L’immagine è circolata sui social e poi intercettata e pubblicata con i volti oscurati sulla pagina Facebook di Vivere Carnago e Rovate, la lista civica che amministra Carnago con tanto di appello per riuscire a individuare i responsabili. Nel post dell’amministrazione i sette ragazzi vengono definiti «ignoranti» con invito a chiunque li riconoscesse di rivolgersi alla polizia locale che è al lavoro per risalire agli autori del gesto.

La sindaca: «Ignoranti»

A spiegare il perché dell’appellativo “ignoranti” è stata poi la sindaca Barbara Carabelli: «Ignoranti, nel senso che davvero ignorano le regole del vivere civile, del rispetto per tutta una comunità. L’atto vandalico mortifica il lavoro di tanti volontari che anno dedicato tempo e fatica per realizzare qualcosa per tutta la collettività. Un gesto di cui poi si sono vantati sui social come se fossero chissà chi mentre hanno semplicemente fornito un elemento utilissimo alla loro identificazione».

L’appello dell’amministrazione comunale

Poi l’invito a «chiunque riconosca qualcuno dall’immagine che abbiamo condiviso sui nostri canali a rivolgersi al comando di polizia locale per fornire informazioni utili ad identificare gli autori dell’accaduto. Invito tutta la comunità a farsi scudo davanti a fatti simili». I ragazzi – sette quelli che compaiono nella foto – hanno danneggiato alcune statue del presepe lasciando una bottiglia di Gin nella culla del bambinello. «Io voglio sperare nei genitori – aggiunge Carabelli – In ogni caso noi andremo avanti con gli accertamenti per individuare i responsabili». Non si tratta del primo atto di vandalismo natalizio a Carnago, dove lo scorso 8 dicembre erano stati tagliati i fili della corrente prima dell’accensione dell’albero.

