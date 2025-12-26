Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Pomigliano d’Arco, 47enne colpito al gluteo da un proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

26 Dicembre 2025 - 14:10 Ugo Milano
L'uomo si è recato in pronto soccorso per le cure. Non è in pericolo di vita

Un uomo di 47 anni è rimasto ferito al gluteo da un colpo d’arma da fuoco a Pomigliano d’Arco (Napoli) la sera della vigilia di Natale. Secondo quanto ricostruito, il 47enne stava passeggiando con la propria compagna in piazza Giovanni Leone, intorno alle 19.30, quando è stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro. Solo il giorno successivo, ieri 25 dicembre, l’uomo si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli per ricevere le cure necessarie. Secondo quanto dichiarato, ha avvertito subito dolore e bruciore, ma ha capito solo dopo qualche ora di aver bisogno di cure ospedaliere. Fortunatamente, il 47enne non è in pericolo di vita.

Due casi alla vigilia

Si tratta del secondo caso simile verificatosi nella città vesuviana nella stessa serata della vigilia di Natale. Poche ore prima, un bambino era rimasto lievemente ferito a un braccio sempre a causa di un colpo d’arma da fuoco in piazza Mercato, a poco più di due chilometri dal luogo in cui è stato colpito il 47enne. I carabinieri di Pomigliano d’Arco stanno indagando per ricostruire la dinamica del ferimento dell’uomo, mentre il commissariato di polizia di Acerra segue il caso del minore.

