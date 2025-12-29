L’assurda teoria dei vaccini Covid trasmissibili

Spike e mRNA nei non vaccinati. Vaccini Covid trasmissibili? No, si chiama essere positivi al SARS-CoV-2

Circola una clip dove il chimico Brian Hooker sostiene che sarebbero state trovate Spike e mRNA dei vaccini contro la Covid-19 anche nei non vaccinati. E tutto questo sarebbe un problema, secondo la narrazione di Hooker, personaggio apprezzato negli ambienti No vax. La spiegazione è ignota solo a chi continua ad avere gravi lacune in merito. Chiunque risulti positivo al SARS-CoV-2 lo è perché viene rivelata la presenza genetica del virus. Ci sono anche test diagnostici che possono trovare la Spike. Invece non esistono ancora veri e propri vaccini trasmissibili. Conosciamo rarissimi casi in cui vaccini vivi attenuati sono stati trasmessi, ma qui si parla di vaccini a mRNA o che usano vettori virali a DNA.

Analisi

Nella clip sui vaccini trasmissibili si legge la seguente didascalia:

Spike e mRNA trovati anche in persone non inoculate.

Vaccini Covid trasmissibili? Fonti non pervenute

È fin dalla prima distribuzione che si parla di vaccini trasmissibili a proposito di quelli a mRNA contro la Covid-19. Si teme in particolare che le Spike vengano “contagiate” ai non vaccinati, causando varie patologie. Abbiamo trattato già questo tipo di narrazioni No vax in copiose analisi, ve ne forniamo un breve elenco:

I frammenti di mRNA che costituiscono i vaccini Covid vengono degradati nelle cellule e lo stesso avviene con le Spike, le quali sono in numero notevolmente ridotto rispetto a quelle trasportate dal SARS-CoV-2 nel pieno delle sue capacità di infettare. Se per caso Hooker fa riferimento al ritrovamento specifico di Spike ed mRNA inequivocabilmente provenienti dai vaccini in individui non vaccinati si tratterebbe di una scoperta epocale. Ci chiediamo dove potremmo leggere uno studio che mostri evidenze empiriche del genere. Al momento non conosciamo ricerche serie di questo tipo.

Conclusioni

In una clip possiamo ascoltare il chimico Hooker parlare di vaccini trasmissibili. Secondo la sua narrazione si sarebbero trovate tracce di mRNA e Spike dei vaccini nei non vaccinati. Si tratta però di congetture prive di dati a supporto.

