Genova, scontro tra bus e camion sull’A26: un morto e più di venti feriti, alcuni sono gravi

Un morto e più di venti feriti è il primo bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa sera, lunedì 29 dicembre, poco dopo le 21, sull’autostrada A26 in provincia di Genova. Lo schianto, all’altezza di Mele, ha coinvolto un camion, un autobus e tre auto. A morire è stato il conducente del bus, riferisce la Polizia stradale.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’autobus – con a bordo più di 20 passeggeri – avrebbe tamponato il camion. Nell’impatto – scrive Genova Today – tutte le persone che viaggiavano sull’autobus sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Sul posto stanno intervenendo due automediche del 118 e quattro ambulanze oltre ai vigili del fuoco.

Chiuso il tratto

Alle 22.15 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ovada e l’allacciamento con A10 Genova-Savona verso Genova. Al momento, all’interno del tratto chiuso il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano due chilometri di coda.