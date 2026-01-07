Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Brigitte Bardot è morta di cancro: «Negli ultimi mesi diceva “Sono stufa, voglio andarmene”»

07 Gennaio 2026 - 10:20 Ugo Milano
Oggi i funerali dell'attrice a Saint-Tropez, dove viveva insieme al marito e ai suoi amati cani e gatti. Il coniuge parla con Paris Match

Brigitte Bardot è morta di cancro. Lo ha rivelato il marito dell’attrice in un’intervista al settimanale Paris Match. «Ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro, che alla fine le ha tolto la vita», ha spiegato Bernard d’Ormale nell’intervista. L’uomo non ha spiegato di quale tipo di cancro soffrisse Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre scorso all’età di 91 anni e i cui funerali si terranno oggi, mercoledì 7 gennaio, a Saint-Tropez, in Francia.

La confessione al marito: «Sono stufa»

Nell’intervista al settimanale Paris Match, d’Ormale ha raccontato che Brigitte Bardot era rimasta fortmente indebolita dai due interventi chirurgici per rimuovere il cancro e che, soprattutto nell’ultimo periodo, soffriva di un forte mal di schiena, che le avrebbe tolto anche la voglia di vivere. «Le è sfuggito due o tre volte negli ultimi mesi, nei momenti di sofferenza fisica, di dire: “Sono stufa, voglio andarmene». L’attrice ha trascorso le sue ultime settimane nella sua casa di Saint-Tropez, in compagnia proprio del marito e dei suoi amati cani e gatti.

Foto copertina: ANSA/OLDPIX

