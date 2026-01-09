Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Germania, esplode una casa per una fuga di gas: morti padre, madre e bimbo di 6 anni italiani

09 Gennaio 2026 - 17:29 Ugo Milano
La tragedia nella cittadina di Albstadt. La famiglia era originaria di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani

Una famiglia originaria della Sicilia ha perso la vita ad Albstadt, in Germania, in seguito al crollo di un’abitazione per una fuga di gas. Si tratta di Francesco Liparoto, della moglie Nancy Giarraca e del loro bimbo di sei anni, Bryan. Il primo a darne notizia è stato il sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani), Giuseppe Fausto, che ha espresso «profondo e sincero cordoglio a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città». 

Il legame con Castellammare del Golfo

Francesco Liparoto si era trasferito in Germania circa dieci anni fa per lavorare in una ditta del settore del vetro, mentre il piccolo Bryan frequentava la scuola del paese. I suoi genitori e fratelli risiedono invece a Castellammare del Golfo, città di origine di Francesco, a cui lui e la famiglia sono sempre rimasti legati. Le ultime visite risalgono allo scorso agosto, quando erano tornati a Castellammare per le vacanze, e allo scorso novembre, in occasione del compleanno del fratello più piccolo di Francesco. «Castellammare del Golfo – dice il sindaco Fausto – si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare».

Foto di copertina: EPA/ANSA

