Can Yaman stasera a C’è posta per te. La conferma da Maria De Filippi sulla puntata registrata

La decisione di Mediaset: la programmazione non cambia

Mediaset non cambierà la programmazione di Canale 5. Nonostante la notizia dell’arresto dell’attore turco Can Yaman, la sua partecipazione come ospite nella puntata di “C’è posta per te“, in onda questa sera, resta confermata. Ad apprenderlo è l’Adnkronos.

La puntata registrata giorni fa

Maria De Filippi e i suoi autori, in accordo con l’emittente, hanno deciso di mandare comunque in onda il segmento che vede protagonista la star. La puntata dello show è stata registrata nei giorni scorsi, prima dell’arresto per consumo di droga di cui si è avuta notizia stamani. La messa in onda procederà quindi come previsto dal palinsesto.