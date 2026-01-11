Tragedia sfiorata a Trani: una palma cade all’improvviso e centra in pieno un’auto – Il video

L'albero era stato oggetto di monitoraggio già lo scorso aprile, ma la Soprintendenza aveva bocciato l'installazione di una gabbia basale

Tragedia sfiorata a Trani, dove nel pomeriggio di sabato 10 gennaio un albero è caduto all’improvviso. Si tratta di una delle storiche palme che da diversi decenni incorniciano l’entrata della chiesa di San Francesco, in piazza Libertà. Il momento esatto della caduta è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza e mostra l’albero sfiorare un pedone che cammina sul marciapiede e centrare in pieno un’auto. La vettura è rimasta gravemente danneggiata, mentre le due persone all’interno hanno riportato solo ferite lievi.

La spiegazione del Comune

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area. Il Comune di Trani, dal canto suo, ha fatto sapere che la palma crollata era stata oggetto di un monitoraggio già ad aprile dello scorso anno, con gli uffici comunali che avevano sollecitato l’installazione di una gabbia basale. «La Soprintendenza su questo aspetto ha espresso parere negativo in quanto impattante, prescrivendo però intervento di sostituzione integrale della palma con un’altra di identica dimensione, tipologie ed altezza», fa sapere il Comune.