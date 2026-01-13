Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
Per Amsterdam è meglio usare i pattini che la bici: la città è una grande pista di ghiaccio – Il video

13 Gennaio 2026 - 13:58 Ugo Milano
Dopo l'abbassamento delle temperature in pieno centro ciclisti, auto e pedoni sono in seria difficoltà

Non è decisamente il periodo ideale per girare in bici ad Amsterdam. La città è diventata letteralmente una pista di ghiaccio, rendendo un’impresa anche solo una semplice passeggiata. Auto in panne, ciclisti a terra, pedoni che si reggono a qualunque cosa pur di non scivolare. Sono tante le immagini condivise sui social, dalla città stretta nella morsa del gelo.

