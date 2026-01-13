Checco Zalone sorpassa Checco Zalone: Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre

Con un incasso complessivo di 65.689.125 euro e 8.157.202 di spettatori ha superato un'altra pellicola dell'attore "Quo Vado?" (65.365.736 euro). Davanti ha solo Avatar

Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre. La pellicola con Checco Zalone, diretta da Gennaro Nunziante, segna un nuovo record.

Checco Zalone sorpassa Checco Zalone

In tre settimane di programmazione, con un incasso complessivo di 65.689.125 euro e 8.157.202 di spettatori, sorpassa “Quo Vado?” (65.365.736 euro), preceduto solo da Avatar (68.600.000 euro). La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha avuto un esordio il 25 dicembre con 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il record di Natale a New York, film del 2006.