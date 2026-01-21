Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
Oggi sciopero dei Meme: perché la community non pubblicherà nuovi contenuti ironici per un giorno

21 Gennaio 2026 - 10:19 Gabriele Fazio
Memissima, che ogni anno organizza i Meme Award, ha deciso di non assegnare il premio per il personaggio dell'anno

«Un atto culturale» è stato presentato così lo sciopero dei Meme organizzato per la giornata di oggi da Memissima e proposto durante l’ultima edizione dei Meme Awards. «In un momento storico in cui la realtà quotidiana supera i meme – si legge nel comunicato stampa – in cui la politica ha definitivamente compreso che il miglior modo per essere comunicati non è aspettare che qualcuno li trasformi in meme ma agire da meme in prima persona». «Non un obbligo – continua – ma un’idea, una proposta, un’utopia; mercoledì 21 gennaio sarà un momento di riflessione per tutte le community sul periodo storico che stiamo vivendo nel quale, anche se per un giorno scomparissero tutti i meme, nessuno si accorgerebbe della differenza perché, ormai, come afferma l’ideatore e direttore artistico di Memissima Max Magaldi, “La realtà nasce già memata”».

Meme Awards

Niente premio per il Personaggio dell’anno dunque, ma nel corso della serata di sabato 17 gennaio, nella cornice della Scuola Holden di Torino, sono stati comunque assegnati gli Oscar dei Meme alle 10 pagine e creator vincitori e vincitrici (tra gli oltre 400 meme candidati) per ogni categoria. Questi i vincitori:

Sport: Calcioesbatti

Scuola, Uni e Lavoro: Sgherro_pesarese

Politica: poveromemino

Ciarpame Memetico: erdiogane

Musica, Cultura e Spettacolo: Dickdidog

Amio Noi: baroneostu

Nerd: meminidepressimaperfinta

Shit Happens: Appennino fresh memes

Attualità: falzo.vegano

IGP: shitpostingvercelli2049

