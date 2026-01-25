Icardi esplode contro la ex Wanda Nara: «Bugiarda patologica, mi ha rubato 7 milioni di euro». Cosa ha risposto lei a la frecciata sui rigori sbagliati

Tutto è cominciato dalle dichiarazioni di Wanda Nara, che in un’intervista al settimanale Intrusos ha parlato dei contatti regolari con Mauro Icardi anche dopo la separazione. Parole che l’ex marito non ha digerito

Dopo un periodo di apparente tregua, Wanda Nara e Mauro Icardi tornano al centro delle cronache per uno scontro acceso. La showgirl 39enne, conduttrice di MasterChef Celebrity, e l’attaccante argentino del Galatasaray, ex marito, si sono lanciati accuse pesantissime in un botta e risposta pubblico che riapre le ferite di un divorzio tutt’altro che sereno, consumato nel 2025 dopo dieci anni di relazione.

Il contatti tra Wanda Nara a Mauro Icardi

Tutto è cominciato dalle dichiarazioni di Wanda Nara, che in un’intervista al settimanale Intrusos ha parlato dei contatti regolari con Mauro Icardi anche dopo la separazione. Parole che l’ex marito non ha digerito. «È una bugiarda patologica», ha sbottato il calciatore, aggiungendo: «È sorprendente che la gente continui a credere a lei, non per quello che dico io, ma per quello che dimostrano le sue stesse azioni».

Le accuse di Icardi

Da qui Icardi ha elencato episodi pesanti, tra cui accuse di violenza di genere mossegli dalla ex e l’esclusione dalle proprie case con motivazioni false. Il focus si sposta poi su questioni economiche: «Mi ha rubato sette milioni di euro, è un fatto ormai di dominio pubblico». E non risparmia parole durissime: «Questa persona nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai, mai parte della mia famiglia».

La replica di Wanda Nara

La replica di Wanda Nara non si è fatta attendere. La showgirl nega con decisione le accuse: «Non ti ho mai rubato nulla e ho sempre pagato le tasse per conto mio». E prosegue con un riferimento al ruolo di genitore: «Non è ben visto in nessuna parte del mondo un padre che non paga il mantenimento». Poi arriva il colpo finale: «Concentrati su questi mesi, perché ogni telefonata arrivava in momenti di concentrazione, come il giorno in cui hai sbagliato entrambi i rigori». Un chiaro sberleffo alle prestazioni calcistiche del marito, collegate alle tensioni e ai litigi telefonici tra i due ex.