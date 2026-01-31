Gli incontri «segreti» tra Renzi e Vannacci per far perdere le elezioni a Giorgia Meloni

Il leader di Italia Viva ha visto il generale almeno due volte. Spera di convincerlo a staccarsi dalla Lega e a correre da solo. Per aprire la strada ai Berlusconi in politica

Matteo Renzi e Roberto Vannacci si parlano. E scelgono di farlo in location segrete. Due incontri riservati si sono svolti in un circolo canottieri di Roma. Nei quali, è l’ipotesi del Corriere della Sera, l’ex premier ha cominciato a «lavorarsi» il generale. Sperando di convincerlo a staccarsi dalla Lega e a presentarsi da solo alle elezioni. Per azzoppare i sovranisti di governo. E soprattutto Giorgia Meloni. Perché secondo il leader di Italia Viva un soggetto politico del militare toglierebbe quel 3% di consensi che farebbe perdere al centrodestra le elezioni.

Gli incontri «segreti» tra Renzi e Vannacci

Renzi ritiene che «con Schlein non ce la faremmo». Ed evidentemente pensa anche che la sua ultima creatura Casa Riformista sia lontana da quel 6% indicato come obiettivo per vincere le elezioni. Ma Vannacci potrebbe pareggiare i conti. E permetterebbe persino di sbarazzarsi nello stesso momento di Meloni ed Elly Schein. Con un probabile “pareggio” in una legislatura che dovrebbe eleggere il prossimo presidente della Repubblica salirebbero in cattedra i manovrieri. “E chi meglio di lui?”, è il ragionamento. I renziani sognano di veder «finalmente esplodere il Pd e il centrodestra, a partire da Forza Italia. E allora sì che la famiglia Berlusconi scenderebbe in campo». Ma serve Vannacci, «e lui tentenna».

Le prossime elezioni

Intanto dal governo è cominciato il pressing sul generale. Con tanto di voci sulle sue «tendenze putiniane». Meloni era stata descritta come arrabbiata nei confronti di Vannacci e pronta a intervenire nel caso Salvini passasse la mano. Intanto l’addio alla Lega, che doveva arrivare questa settimana, è stato rimandato. Secondo Il Giornale un messaggio era stato recapitato «a un partito di opposizione»: «Aiutateci ad avere eco mediatica e alle prossime elezioni faremo perdere Meloni». E chi ha parlato l’altro giorno di Vannacci con la stampa? Renzi: «La Lega e la destra i voti rischiano di perderli quando c’è una cosa a destra. Mi state sottovalutando il Vannacci, ragazzi».

Giorgia ed Elly

Si attendono le contromosse di Giorgia ed Elly. «Sulla legge elettorale si metteranno d’accordo. E Schlein sottobanco la sosterrà». Marco Rizzo, un vecchio comunista che ne ha viste tante e che aveva visto anche Vannacci, dopo aver discusso con lui di una alleanza rosso-bruna, alla fine si è convinto che «il generale non ha le palle. Non uscirà dalla Lega». Ma continuerà a far rumore. Intanto nel Carroccio si naviga a vista. E si dice che Vannacci speri di essere cacciato. Salvini ha contro tutto l’establishment del Carroccio. Prima o poi qualcuno prenderà una decisione. E il Capitano è sempre più a rischio.