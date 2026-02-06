Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Trump rilancia un video razzista con Barack e Michelle Obama trasformati in scimmie. Poi lo rimuove, la Casa Bianca: «Errore dello staff»

06 Febbraio 2026 - 18:40 Alba Romano
embed
Secondo Axios, un funzionario della Casa Bianca ha attribuito la responsabilità della pubblicazione a un membro dello staff che lo avrebbe condiviso per errore

Il video razzista raffigurante Barack e Michelle Obama come scimmie, pubblicato dal presidente Donald Trump, è stato rimosso. Lo riporta Axios, scrivendo che un funzionario della Casa Bianca ha attribuito la responsabilità della pubblicazione del video a un membro dello staff che lo avrebbe pubblicato per errore. Questo dopo che la portavoce della Casa Bianca aveva invitato a smetterla «con questa finta indignazione».

Il video

Trump aveva utilizzato il social network Truth per diffondere il contenuto offensivo e razziale nei confronti degli Obama. Nel filmato, al 59esimo secondo compare un’immagine generata dall’intelligenza artificiale, in cui i volti dei due sono sovrapposti al corpo di scimmie, accompagnata dalla canzone The Lion Sleeps Tonight.

L’uso dell’AI di Trump

Il frame razzista è presentato come parte di una narrativa complottista che mette in dubbio la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020 in Pennsylvania. L’uso di immagini manipolate, anche con l’AI, per attaccare avversari politici ha scatenato indignazione e accuse di razzismo da parte di commentatori social. Da tempo Trump fa largo uso dei social e dell’AI per attacchi diretti agli avversari, sfruttando piattaforme come Truth per aggirare i filtri dei media tradizionali e raggiungere direttamente milioni di utenti.

Le proteste

Il leader della minoranza democratica alla Camera Usa, Hakeem Jeffries, aveva condannato la pubblicazione del filmato: «Il presidente Obama e Michelle – ha scritto su X – sono americani brillanti, compassionevoli e patriottici. Rappresentano il meglio di questo Paese. Donald Trump è un individuo spregevole, squilibrato e malvagio. Perché i leader repubblicani come John Thune continuano a sostenere questa persona malata? Ogni singolo repubblicano deve denunciare immediatamente il disgustoso fanatismo di Donald Trump», ha concluso. Dello stesso tono il commento del senatore afroamericano repubblicano Tim Scott: «Spero che sia falso perché è la cosa più razzista che abbia mai visto provenire da questa Casa Bianca. Il presidente dovrebbe rimuoverlo».

