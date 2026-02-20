Olimpiadi Milano Cortina 2026, ultimi giri di boa: gli italiani in gara per venerdì 20 febbraio

Oltre alla finale per il 3°/4° posto del torneo maschile di curling attenzione al femminile short track e allo sci freestyle

Olimpiadi 2026, gli italiani in gara per venerdì 20 febbraio

10:00 – Andrea Chesi, Jole Galli – Sci freestyle, ski cross femminile (eventuale BIG FINAL ore 13:15)

14:15 – FINALE Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin – Biathlon, mass start 15 km maschile

16:30 – FINALE Francesca Lollobrigida – Pattinaggio di velocità, 1.500 m femminili

18:00 – Giada Andreutti/Simona De Silvestro – Bob, bob a due femminile (1ª run)

19:50 – Giada Andreutti/Simona De Silvestro – Bob, bob a due femminile (2ª run)

20:15 – Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel – Short track, 1.500 femminili (quarti di finale, eventuale FINALE A ore 22:07)

21:30 – FINALE A Italia – Short track, staffetta 5.000 m maschile

Abodi: «Olimpiadi 2040? Tempo affascinante ma lontano»

«I sogni appartengono a un genere di persone che vive poi non soltanto del sogno, ma della volontà e della capacità di trasformarlo proprio nell’ottica di un raggiungimento di obiettivi comuni. Il 2040 è un tempo affascinante ma lontano». Queste le parole del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in merito all’ipotesi di una candidatura di Roma per le Olimpiadi estive del 2040. «Io credo che fino alla fine dei Giochi, che vuol dire anche le Paralimpiadi, bisogna concentrarsi sul presente – aggiunge Abodi -. Abbiamo ancora due giorni e poi ce ne saranno altri dal 6 al 15 marzo, che sono altrettanto importanti, con tutte le delicatezze del caso e tutte le considerazioni geopolitiche che sono state fatte in questi giorni. Il nostro unico pensiero è per gli atleti e per le atlete, che dimostreranno ancora una volta il loro valore e la loro passione. Questo è il nostro pensiero».