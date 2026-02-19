Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
«Dimenticate le app di incontri, andate nei pronto soccorso italiani»: la sorella di Lindsey Vonn folgorata dal fascino dei medici – Il video

19 Febbraio 2026 - 17:53 Alba Romano
Mentre l'atleta veniva sottoposta a tutti gli accertamenti necessari prima dell'operazione, la sorella ha deciso di stemperare la tensione con un filmato social

Non c’è solo il dolore per la caduta e le lenta ripresa. Nel racconto social delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 della leggenda dello sci Lindsey Vonn, spunta un retroscena ironico che sta scatenando i commenti dei fan. A firmarlo è Karin, la sorella della campionessa americana, rimasta letteralmente folgorata dal personale sanitario che ha preso in cura la sciatrice dopo il brutto incidente in pista.

«Altro che app di incontri»

Mentre l’atleta veniva sottoposta a tutti gli accertamenti necessari prima dell’operazione, la sorella ha deciso di stemperare la tensione con un video pubblicato nelle sue storie Instagram. Il contenuto è un elogio al fascino dei medici e dei paramedici del nostro Paese. «Cancellate le app di incontri, vi basta andare in un pronto soccorso italiano», ha scritto Karin sul video. A febbraio l’atleta era stata trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo aver riportato una frattura scomposta alla tibia in seguito a una brutta caduta durante la discesa libera ai Giochi invernali.

