Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua cattura

Ex poliziotto messicano, Oseguera era diventato il leader del cartello di Jalisco, considerato il gruppo criminale più potente del paese e principale trafficante di cocaina verso gli Stati Uniti

Il capo della più temuta organizzazione criminale messicana, il cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), è stato ucciso oggi durante un’operazione dell’esercito messicano. Lo riportano fonti governative citate dal quotidiano Milenio. Nemesio Oseguera Cervantes, noto con il soprannome di «El Mencho», è stato intercettato e ucciso nei pressi di Tapalpa, nello stato di Jalisco, sua roccaforte storica. La notizia arriva mentre le autorità statunitensi avevano messo una taglia da 15 milioni di dollari sulla sua cattura.

Chi era Nemesio Oseguera Cervantes

Ex poliziotto messicano, Oseguera era diventato il leader del Cjng, considerato il gruppo criminale più potente del paese e principale trafficante di cocaina verso gli Stati Uniti. Il cartello controllava anche traffico di carburante e numerosi altri racket illegali tra Messico e Usa, grazie a centinaia di uomini armati e ben addestrati, conosciuti come Special Force of the High Command, equipaggiati anche con lanciagranate RPG-7. Secondo le autorità, il boss raramente lasciava il suo rifugio montano e utilizzava sofisticate tattiche paramilitari per proteggere il suo territorio, che si estendeva soprattutto nello stato di Jalisco e si stava espandendo nel Michoacán. Oseguera era inoltre alleato con la fazione “Chapitos” del cartello di Sinaloa, in guerra contro il gruppo rivale dei “Mayitos”.

Oseguera era visto da alcune comunità locali come una figura quasi paterna, grazie a eventi organizzati dal cartello e donazioni di cibo, medicine e giocattoli. Nato povero e venditore di avocado, era stato arrestato nel 1994 per traffico di eroina negli Stati Uniti, scontando quasi tre anni in prigione in California prima di essere deportato in Messico, dove ha poi fondato il suo impero criminale nel 2011.

Le violenze degli uomini del cartello

La sua morte ha immediatamente scatenato violenze a Guadalajara, seconda città del Messico, dove gli uomini del cartello hanno incendiato veicoli e bloccato strade. Situazioni simili sono state segnalate a Puerto Vallarta e nello stato di Tamaulipas al confine con gli Stati Uniti. Partite di calcio professionistiche sono state posticipate a causa dell’escalation di tensione. Il rischio ora è che la sua morte inneschi una guerra sanguinosa per il controllo del Cjng, con possibili ripercussioni in tutto il Messico e lungo le rotte del narcotraffico verso gli Stati Uniti.