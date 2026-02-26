San Marino Song Contest, conduce Simona Ventura. In gara Dolcenera, L’Orchestraccia, Paolo Belli e Rosa Chemical

Prevista anche una giuria di qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie

Uno dei trend lanciati da Achille Lauro e più riusciti è sicuramente l’idea di provare la scorciatoia del San Marino Song Contest per provare a guadagnarsi un posto nella vetrina dell’Eurovision Song Contest. Oggi sono state presentate le dieci, cosiddette, wild card in vista della finale della kermesse del prossimo 6 marzo; evento affidato alla conduzione di Simona Ventura. Questa la lista dei dieci artisti che accedono direttamente alla finale:

Andreas Habibi ft. AURA (Emirati Arabi Uniti) – All we need is love

Dolcenera (Italia) – My love

Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla

Inis Neziri (Albania) – In My Head

Kelly Joyce (Francia) – Oh là là

L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia

Molella ft. Maxè (Italia) – Fever

Paolo Belli (Italia) – Bellissima

Rosa Chemical (Italia) – Mammamì

Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar

Un carnet di artisti, frutto del lavoro del direttore artistico Massimo Bonelli, da oltre un decennio alla guida del Concertone del Primo Maggio di Roma, che si fa, anno dopo anno, più sostanzioso. Impossibile non notare la presenza di alcuno volti stranoti del circuito musicale italiano, nomi come Dolcenera, L’Orchestraccia, il dj Molella, Paolo Belli, volto ormai assai familiare della tv italiana, Rosa Chemical e la coppia che non ti aspetti, quella formata da Senhit e il leggendario Boy George.

Le giurie

A decretare il vincitore che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna sarà una giuria presieduta da Federica Gentile, con Roberto Sergio, Direttore Generale Rai e Direttore Generale RTV San Marino, Mario Andrea Ettorre, Direttore Marketing SIAE, Massimo Zanotti, maestro d’orchestra, musicista e arrangiatore e Beppe D’Onghia, produttore, autore, arrangiatore e direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. Ma non è tutto, l’edizione 2026 vede l’introduzione di una Giuria di Qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan (che doveva essere anche a Sanremo ospite di Chiello ma non ci andrà) e Red Ronnie.

Dove guardare semifinale e finale

In realtà il concorso prevede anche una semifinale, il Dreaming San Marino Song Contest, in onda il 4 e 5 marzo su San Marino RTV, saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. 40 artisti selezionati si esibiranno durante le due serate e al termine di ogni appuntamento verranno scelti 5 finalisti, per un totale di 10 artisti che accederanno alla finale e si uniranno alle 10 Wild Card. La finale sarà invece trasmessa in diretta su RaiPlay a partire dalle 20.30 del 6 marzo. RaiPlay Sound trasmetterà in diretta la finale su Radio2, con la conduzione di Martina Martorano.