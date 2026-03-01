Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Sanremo 2026, gli ascolti della finale confermano il calo: 11 milioni per l’ultima serata del Festival. Com’è andato il televoto

01 Marzo 2026 - 10:12 Giovanni Ruggiero
Carlo Conti in finale
A Conti era andata nettamente meglio lo scorso anno, quando la serata conclusiva della kermesse era stata seguita da due milioni di spettatori in più

La serata finale del Festival di Sanremo 2026 ha raccolto in media su Rai1, in termini di total audience, 11 milioni 22mila telespettatori pari al 68.8% di share. Nel 2025 il festival aveva ottenuto nell’ultima serata una media record – sempre riferita alla total audience – di 13 milioni 427mila telespettatori pari al 73.1% di share.

I risultati del televoto

Il secondo classificato al Festival di Sanremo 2026, Sayf, si è imposto al televoto con il 26.4% delle preferenze. Il vincitore Sal da Vinci ha ottenuto il 23.6%. Terza Arisa al 19.2% che supera Ditonellapiaga, al 18.9%. Quinti Fedez & Masini con l’11.9%. 

