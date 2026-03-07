Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Attraversa i binari, travolto dal treno in corsa: 29enne morto in Brianza

07 Marzo 2026 - 23:53 Ugo Milano
29enne morto binari treno
29enne morto binari treno
L'incidente è avvenuto nella stazione ferroviaria di Desio e ha rallentato la circolazione dei treni

Un ragazzo di 29 anni è morto dopo essere stato travolto sui binari del treno. L’incidente è avvenuto nella stazione ferroviaria di Desio, in Brianza, attorno alle 16 del pomeriggio. Secondo le ricostruzioni disponibili, il ragazzo avrebbe cercato di attraversare i binari direttamente e senza passare dal sottopasso. In quel momento, è stato investito da un convoglio Tilo. Ora saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. A causa del tragico incidente, la circolazione ferroviaria ha subito ripercussioni nel pomeriggio sia sulla linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, con una sospensione tra Monza e Seregno, che su quella Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale per poter permettere i rilievi e gli interventi di polizia locale e vigili del fuoco. Ma Trenord ha attivato per i viaggiatori un servizio di autobus sostitutivi lungo il tratto interrotto.

