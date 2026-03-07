Paragon, il nome in codice di chi ha spiato i telefoni di Cancellato e Casarini è “anderdog”

Depositata la relazione tecnica sulla vicenda dello spionaggio contro attivisti e giornalisti

Si chiama «anderdog», scritto con la “a” alla romana, il nome dell’agent – il programma che opera all’interno di un telefono compromesso – collegato allo spyware Paragon. Il dettaglio emerge nella perizia depositata alla procura di Roma sul caso che riguarda il giornalista Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, il cui smartphone sarebbe stato spiato illegalmente. Il software in questione, Paragon, risulta utilizzabile soltanto dalle autorità statali e, secondo quanto ricostruito dagli esperti, sarebbe stato impiegato anche per infiltrare i telefoni degli attivisti di Mediterranea Luca Casarini e Giuseppe (Beppe) Caccia. Il riferimento al nome «anderdog», fa notare Repubblica, richiama alla mente la definizione di underdog usata dalla premier Giorgia Meloni all’inizio del suo mandato a Palazzo Chigi.

La relazione tecnica sullo spyware

La relazione tecnica depositata alla procura di Roma, lunga 49 pagine, ricostruisce una sequenza quasi identica su tre dispositivi Android violati nel giro di poche ore. Tutti gli episodi si concentrano nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. Il primo segnale di intrusione compare sul telefono di Cancellato alle 01:17:11. Alle 02:02:01 la stessa anomalia viene registrata sul dispositivo di Caccia. Infine, alle 03:43:58, tracce analoghe emergono sul telefono di Casarini. Gli analisti parlano di «identiche modalità di intrusione»: nei database di WhatsApp dei tre telefoni viene prima rilevata «l’aggiunta di una identità WhatsApp con numero nascosto», poi «un’interazione con una community» e infine «una modifica del file system» del dispositivo.

Gli altri telefoni spiati

Diverso il quadro per altri nomi coinvolti nella vicenda. Sui telefoni degli altri soggetti analizzati non sono state trovate tracce dello spyware Paragon. Tra questi figurano anche i giornalisti Roberto D’Agostino e Ciro Pellegrino. Un elemento che gli investigatori segnalano insieme a un’ulteriore circostanza: tutti loro utilizzavano dispositivi Apple, mentre Cancellato, Casarini e Caccia avevano telefoni Android. Un dettaglio tecnico che, almeno per ora, resta solo una coincidenza. Sulla vicenda, d’altronde, restano ancora molti punti da chiarire.