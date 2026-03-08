Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
POLITICAAzioneCarlo CalendaUniversitàVenetoVeneziaVideo

Venezia, Calenda contestato all’università Ca’ Foscari: rispunta il gesto della P38. Gli organizzatori: «Basta intimidazioni» – Il video

08 Marzo 2026 - 16:12 Alba Romano
embed
Durante la protesta, durata pochi minuti, è ricomparso il simbolo della violenza armata, lo stesso usato a ottobre quando il collettivo interruppe un dibattito con Fiano (ex Pd, presidente Sinistra per Israele). Il leader di Azione: «So' ragazzi»

Nuove contestazioni contro Carlo Calenda. Dopo le proteste degli studenti all’Università Statale di Milano, il senatore e leader di Azione è stato questa volta oggetto di critiche all’Ateneo Ca’ Foscari di Venezia, sollevate dal collettivo studentesco “Sumud” durante un incontro promosso dall’associazione “Futura”. La contestazione, durata pochi minuti, ha visto riapparire il gesto della P38 (simbolo di violenza armata), lo stesso usato il 27 ottobre 2025 quando il collettivo interruppe un dibattito con Emanuele Fiano (ex Pd, presidente Sinistra per Israele).

La rivendicazione del Collettivo “Sumud”

In un video pubblicato su Instagram si vede il contestatore fare il gesto della P38 verso il banco dove era seduto Calenda, e un altro pronunciare lo slogan: «Guerra alla guerra. Guerra al futuro, ma anche a Futura». La contestazione è stata rivendicata sui social da “Sumud”: «In un momento in cui la democrazia liberale svela il proprio volto, fatto di bombe sganciate sulla popolazione iraniana da quei fari di democrazia che sono gli Usa e Israele (e tutta quella cricca che sguazza negli Epstein files), ci sembra assurdo vedere partiti che provano ad entrare in università – si legge sui social -. Oggi Futura, lo stesso gruppo che aveva invitato il sionista Fiano, ha ben pensato di ospitare Calenda al campus economico di Ca’ Foscari, per inaugurare la nascita di Azione a Venezia».

La denuncia degli organizzatori

Tempestiva la replica degli organizzatori dell’evento con il leader di Azione: «Dopo l’incontro a Ca’ Foscari – denuncia una nota di “Futura” – sui social sono comparsi insulti e minacce nei confronti dell’associazione e dei suoi soci. Questi comportamenti superano il legittimo dissenso e alimentano un clima di intimidazione inaccettabile in università. Futura ribadisce il suo impegno a garantire pluralismo e libertà di espressione e chiede alle istituzioni e ai movimenti politici di condannare pubblicamente tali intimidazioni», conclude il comunicato.

Calenda: «Erano due di numero, so’ ragazzi»

«Non ne farei una questione. Erano due ragazzi (di numero) che hanno sbagliato il cartellone, non gli funzionava il megafono, blateravano cose incomprensibili e quando li ho invitati a esprimersi in lingua italiana al microfono si sono dileguati. So’ ragazzi». Lo scrive su X Calenda commentando la contestazione di cui è stato fatto oggetto all’università di Venezia.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. Chi vota Sì e chi No: come si è ribaltato l’orientamento

2.

«Al Tg2 con la croce celtica», ma hanno capito male. L’attacco da Pd, M5s, Iv e Avs al giornalista Rai: cosa significa quella spilla

3.

La nave Garibaldi sarà ceduta (gratis) all’Indonesia, sfuma l’ipotesi di un museo galleggiante a Taranto: cosa otterrà l’Italia

4.

Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l’idea di Schlein: «L’extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video

5.

Giorgia Meloni e l’«E4»: cos’è la cabina di regia europea alternativa a Trump sulla crisi in Medio Oriente

leggi anche
Roberto Vannacci sull'Iran
POLITICA

Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video

Di Giovanni Ruggiero
senato aula bilancio
POLITICA

Ucraina, passa la fiducia sul Dl aiuti. No delle opposizioni, compreso Calenda

Di Federico D’Ambrosio
Giuseppe Conte e Roberto Vannacci
POLITICA

Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

Di Giovanni Ruggiero
vannacci calenda
POLITICA

Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video

Di Stefania Carboni
POLITICA

Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio

Di Ugo Milano